Войти
Интерфакс-АВН

Гособоронзаказ в 2020 году выполнен на 96,2% - Путин

433
0
0

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно, в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 96,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что в 2020 году, сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012, например, было 80 с небольшим (процента), и то считалось хорошо", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которая проходит в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что высокая планка выполнения гособоронзаказа выдерживается уже более пяти лет. "Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
21.10.2019
Главное – это диверсификация
01.03.2018
Подписались на 10 лет
22.01.2018
Москва намерена повысить устойчивость оборонной промышленности
30.11.2012
Больше полномочий
05.07.2011
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин встретился в Улан-Удэ с руководителями промышленных предприятий Бурятии
07.06.2010
Большие деньжищи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс