Войти
ЦАМТО

На вооружение 90-й танковой дивизии ЦВО после испытаний будут приняты первые девять БМПТ "Терминатор"

555
0
+1
БМПТ "Терминатор"
БМПТ "Терминатор".
Источник изображения: http://oruzhie.info/

ЦАМТО, 10 ноября. Первая партия в составе девяти БМПТ "Терминатор" по итогам успешных испытаний войдет в состав 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО, подразделения которой дислоцированы в Свердловской и Челябинской областях, с 1 декабря этого года.

Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В этом году на базе 90-й танковой дивизии мы успешно апробировали новые способы применения боевых машин поддержки танков, это было долгожданное для нас событие. Мы всесторонне изучили все характеристики этих боевых машин, и однозначно я могу сказать после апробации, после исследовательского учения, которое мы провели в июне текущего года, боевая машина поддержки танков – очень эффективная, равных по огневой мощности по такому классу этой машине нет", – сказал А.Лапин.

"Роту БМПТ из девяти боевых машин мы сейчас вводим в штат до конца этого года, до 1 декабря, решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в один из танковых полков 90-й танковой дивизии. А в июне следующего года мы проведем более масштабные исследовательские учения, будем исследовать возможности применения батальона БМПТ", – добавил он.

А.Лапин отметил, что также будут исследованы возможности роты БМПТ для мотострелкового полка. "Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", – сказал А.Лапин.

БМПТ "Терминатор" были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.

"Терминатор" – многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.09.2020
Предупреждение любому агрессору
28.09.2020
Сирийский опыт - «мобильный эшелон» - показали на учениях «Кавказ-2020»
29.10.2018
На учениях на Курилах "Терминаторы" уничтожили "диверсантов"
27.10.2017
Рост доверия: чему учатся российские и индийские военные на "Индре-2017"
28.01.2015
Долетят и до гор
26.09.2012
БМПТ и Т-72 – главные события на выставке в ЮАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс