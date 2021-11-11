На вооружение 90-й танковой дивизии ЦВО после испытаний будут приняты первые девять БМПТ "Терминатор"

ЦАМТО, 10 ноября. Первая партия в составе девяти БМПТ "Терминатор" по итогам успешных испытаний войдет в состав 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО, подразделения которой дислоцированы в Свердловской и Челябинской областях, с 1 декабря этого года.

Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В этом году на базе 90-й танковой дивизии мы успешно апробировали новые способы применения боевых машин поддержки танков, это было долгожданное для нас событие. Мы всесторонне изучили все характеристики этих боевых машин, и однозначно я могу сказать после апробации, после исследовательского учения, которое мы провели в июне текущего года, боевая машина поддержки танков – очень эффективная, равных по огневой мощности по такому классу этой машине нет", – сказал А.Лапин.

"Роту БМПТ из девяти боевых машин мы сейчас вводим в штат до конца этого года, до 1 декабря, решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в один из танковых полков 90-й танковой дивизии. А в июне следующего года мы проведем более масштабные исследовательские учения, будем исследовать возможности применения батальона БМПТ", – добавил он.

А.Лапин отметил, что также будут исследованы возможности роты БМПТ для мотострелкового полка. "Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", – сказал А.Лапин.

БМПТ "Терминатор" были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.

"Терминатор" – многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.