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Известия.ru

В Минобороны указали на рост активности авиации НАТО у границ РФ за сутки

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Национальный центр управления обороной РФ

Разведывательная авиация Североатлантического альянса (НАТО) в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в черноморском регионе. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.


«Российские Вооруженные силы продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в черноморском регионе. За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, 9 ноября над акваторией Черного моря радиотехнические средства ракетных войск Воздушно-космических сил России сопроводили самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С Военно-воздушных сил США.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска сопроводили над акваторией Черного моря три разведывательных воздушных судна стран — членов НАТО.

Речь идет о вылетевшем с авиабазы в Греции стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, который приблизился к границе России на расстояние 30 км. Также к границе на расстояние 70 км приблизился взлетевший с авиабазы на острове Сицилия (Италия) базовый патрульный самолет P-8А «Посейдон» ВМС США. Самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции, вылетевший с авиабазы на территории Румынии, приблизился к границе на 30 км.

Помимо этого, над территорией Украины был обнаружен стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, приблизившийся к границе России на расстояние около 60 км.

В Минобороны указали, что российские корабли «Москва» и «Адмирал Эссен» отслеживают действия американских ВМС в Черном море.

«Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — добавили в ведомстве.

8 ноября иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. По его словам, действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в основополагающем акте Россия–НАТО.

1 ноября президент России Владимир Путин указал на то, что зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации.


20 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства. Он указал, что в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Известиями» поделился мнением, что учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию.

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