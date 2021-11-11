Российский "Панцирь" является самым эффективным в мире средством борьбы с ударными дронами - разработчик

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский комплекс ПВО ближнего действия "Панцирь-С" эффективен против всех существующих ударных беспилотников, в том числе турецких "Байрактаров", заявил "Интерфаксу" управляющий директор "Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова" Дмитрий Коноплев.

"Очень эффективен. Эффективней средства в мире нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

"Несмотря на развитие беспилотных технологий, в "Панцирь" заранее заложены те варианты и возможности, которые беспилотники будут ещё достигать и достигать", - отметил Коноплев.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" (разработан КБП им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.