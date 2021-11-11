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Интерфакс-АВН

Несколько самолетов-разведчиков НАТО приблизились к границе РФ в районе Черного моря, их отслеживали силы ПВО - Минобороны РФ

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Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Duncan Bevan

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили об активизации разведывательных самолетов НАТО в регионе Черного моря, некоторые из них подлетали на расстояние 30 км от российской границы.

"За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В минувшие сутки российские зенитные ракетные войска над акваторией Черного моря сопроводили три разведывательных самолета стран НАТО, сказали в Минобороны.

"Вылетевший с авиабазы на острове Крит (Греция) стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 30 км. Взлетевший с авиабазы на острове Сицилия (Италия) базовый патрульный самолет P-8А "Посейдон" ВМС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 70 км. Вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции, приближавшийся к государственной границе России на 30 км", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 9 ноября над акваторией Черного моря радиотехническими средствами зенитных ракетных войск ВКС России сопровождался самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - говорится в сообщении.

9 ноября Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей.

"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - говорилось в сообщении российского военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится оснащенный крылатыми ракетами американский эсминец Porter, 3 ноября в акваторию зашёл танкер John Lenthall, 4 ноября - корабль Mount Whitney ВМС США.

"6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации", - сообщало Минобороны РФ.

Российские военные отслеживают в Черном море действия боевых кораблей США, чтобы не допустить провокаций, заявил 7 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал Шойгу про корабли США в Черном море в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия 1", ВГТРК).

"Конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - сказал министр.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

В июне российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

15 октября Минобороны РФ заявило, что корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку эсминца ВМС США Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море.

В НАТО заявляли о намерении усилить присутствие в регионе Черного моря.

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