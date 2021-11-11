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Интерфакс-АВН

Поставки тяжелой огнеметной системы нового поколения "Тосочка" в войска начнутся до конца года

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Тяжелая огнеметная система "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система "Солнцепек", чьей наследницей и станет "Тосочка", успешно использована в сирийской кампании.
Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Первые поставки тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" состоятся уже в этом году, сообщил "Интерфаксу" гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов.

"Мы поставки уже, грубо говоря, начинаем в любом случае в этом году", - сказал Смирнов.

Контракт на изготовление и поставку систем ТОС-2 был подписан на форуме "Армия-2021" в августе.

По словам Смирнова, работа над контрактом идет параллельно с госиспытаниями системы, которые планируется завершить уже в ближайшие дни.

"(Госиспытания, - "ИФ") близки к завершению, есть небольшие организационные проблемы - погодные условия. У нас есть технические ограничения, полигоны функционируют, но погоду никто не отменял. Поэтому это буквально вопрос дней, до конца этой недели стрельбовые испытания все будут завершены, оформлены протоколами и все", - сказал Смирнов, отвечая на вопрос о сроках завершения госиспытаний.

4 июня гендиректор холдинга "Технодинамика" сообщил, что госиспытания планируются завершить до конца года.

ТОС-2 "Тосочка" установлена на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

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Россия
Компании
ГАЗ Группа
Сплав НПО
Технодинамика
Проекты
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