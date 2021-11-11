Ситуацию в Афганистане, ее региональные и глобальные последствия обсудили секретари Совбезов восьми стран - СБ РФ

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Секретари Советов безопасности РФ, Индии, Ирана и ряда других стран обсудили Афганистан, отмечена необходимость борьбы с терроризмом в регионе, сообщил Совбез РФ.

"В консультациях приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники обсудили складывающуюся ситуацию в Афганистане, особенно в области безопасности, ее региональные и глобальные последствия", - сообщила пресс-служба СБ РФ.

Как сообщалось, РФ на переговорах представляет секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"В ходе консультаций советники по национальной безопасности и секретари совета безопасности вновь заявили о решительной поддержке мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом уважение к его суверенитету, единству и территориальной целостности, а также невмешательству в его внутренние дела", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на переговорах стороны осудили террористические атаки в различных провинциях и городах Афганистана.

"Подчеркнули, что территория Афганистана не должна использоваться для укрытия и подготовки террористов, а также для планирования или финансирования террористических актов", - сообщил Совбез.

Как заявили в пресс-службе, советники по нацбезопасности подчеркнули необходимость формирования открытого и подлинно инклюзивного правительства, представляющего волю всего народа Афганистана, в которое войдут представители всех основных этнополитических сил.