"Ростех" досрочно завершил экспортный контракт по поставке прицелов для ПТРК "Корнет"

ЦАМТО, 10 ноября. Досрочно завершен экспортный контракт на поставку прицелов для противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на первого заместителя генерального директора ЦНИИТОЧМАШ (входит в ГК "Ростех") Сергея Логинова.

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно завершил выполнение контракта 2021 года на изготовление и поставку экспортного варианта прицел-приборов наведения для ПТРК "Корнет", – заявил С.Логинов.

Прицел-прибор для "Корнета" разработали еще в 1990-е годы, а его экспортный вариант впервые продемонстрировали в 1994 году. Прибор предназначен для поиска, обнаружения и распознавания цели, наведения, запуска и управления ракетой в дневных и ночных условиях на дистанциях до 5,5 км, отмечает агентство.