Войти
ЦАМТО

"Ростех" досрочно завершил экспортный контракт по поставке прицелов для ПТРК "Корнет"

519
0
0
Противотанковый комплекс "Корнет-Э"
Противотанковый комплекс "Корнет-Э".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

ЦАМТО, 10 ноября. Досрочно завершен экспортный контракт на поставку прицелов для противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на первого заместителя генерального директора ЦНИИТОЧМАШ (входит в ГК "Ростех") Сергея Логинова.

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно завершил выполнение контракта 2021 года на изготовление и поставку экспортного варианта прицел-приборов наведения для ПТРК "Корнет", – заявил С.Логинов.

Прицел-прибор для "Корнета" разработали еще в 1990-е годы, а его экспортный вариант впервые продемонстрировали в 1994 году. Прибор предназначен для поиска, обнаружения и распознавания цели, наведения, запуска и управления ракетой в дневных и ночных условиях на дистанциях до 5,5 км, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Корнет
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
19.05.2021
Костюм для «Корнета»
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
25.06.2019
Альберт Баков: "Слово "впервые" в сочетании с ЦНИИТОЧМАШ будет часто звучать на форуме "Армия-2019"
02.08.2017
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
26.06.2012
В Международном форуме «Технологии в машиностроении-2012» примут участие 198 российских организаций и 21 зарубежная компания
07.06.2012
Официальную российскую делегацию на «Евросатори-2012» возглавит заместитель директора ФСВТС Михаил Петухов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс