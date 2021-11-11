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Режим огневого налета - новая гаубица «Мста-С»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Предприятие «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» в рамках выполнения гособоронзаказа изготовило и поставило Минобороны РФ новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С».

Обязательства были исполнены в сроки, установленные контрактом.

«При создании 2С19М2 «Мста-С» были улучшены прицельная скорострельность до десяти выстрелов в минуту и точность наведения, введен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа», – сообщил генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Самоходная гаубица 2С19М2 – современная боевая машина, во время разработки которой особое внимание уделялось работе по улучшению тактико-технических характеристик и увеличению надежности установки. 

Изделие полностью укомплектовано возимым ЗИП и принято военным  представительством, уточнили в Ростехе.

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Россия
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Уралтрансмаш
Проекты
Гособоронзаказ
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