Новое секретное оружие - «изделие 506»

Для российских стратегических ракетоносцев разрабатывают миниатюрные сверхточные крылатые ракеты-невидимки.

«Известия» выяснили подробности реализации одной из самых закрытых отечественных программ вооружения - речь о так называемом «изделии 506».

Уникальный неядерный стелс-боеприпас ни разу не упоминался в официальных докладах и выступлениях и даже пока не имеет собственного индекса или названия.

Подтверждение того, что «изделие 506» - это действительно крылатая ракета (КР) можно найти в одном из интервью интервью генерального директора АО «ГосНИИмаш» Игоря Кузнецова от 2016 года. Среди будущих проектов, которые предстоит реализовать компании, Кузнецов упомянул некое «изделие 506», не раскрывая, что это такое.

Не исключено, что в скором времени «изделие 506», которое сможет с расстояния в тысячи километров поражать важнейшие цели, пополнит арсенал бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95М.