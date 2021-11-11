Войти
Военно-промышленный курьер

Новое секретное оружие - «изделие 506»

419
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Для российских стратегических ракетоносцев разрабатывают миниатюрные сверхточные крылатые ракеты-невидимки.

«Известия» выяснили подробности реализации одной из самых закрытых отечественных программ вооружения - речь о так называемом «изделии 506».

Уникальный неядерный стелс-боеприпас ни разу не упоминался в официальных докладах и выступлениях и даже пока не имеет собственного индекса или названия.

Подтверждение того, что «изделие 506» - это действительно крылатая ракета (КР) можно найти в одном из интервью интервью генерального директора АО «ГосНИИмаш» Игоря Кузнецова от 2016 года. Среди будущих проектов, которые предстоит реализовать компании, Кузнецов упомянул некое «изделие 506», не раскрывая, что это такое.

Не исключено, что в скором времени «изделие 506», которое сможет с расстояния в тысячи километров поражать важнейшие цели, пополнит арсенал бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95М.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
09.11.2020
С небес на землю: как Украина разрушила свой оборонный комплекс
22.06.2020
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
25.02.2015
Носители мира — часть II
30.11.2011
Страну уверяют: «Отечество в опасности!»
12.02.2009
Главком показал военно-воздушные перспективы. Боевая авиация сократится, но модернизируется
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс