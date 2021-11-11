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РИА Новости

Самолет-разведчик ВВС США Е-8С пролетел над Черным морем в 35 км от российской границы

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Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Duncan Bevan

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У российской границы над Черным морем засекли американский самолет-разведчик Е-8С, сообщили в Минобороны.

"Девятого ноября в период с 14:15 до 19:28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США", - говорится в релизе.

На всем протяжении полета над Черным морем сопровождали российские РЛС.

Подчеркивается, что вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
E-8 JSTARS
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