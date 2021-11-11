ВВС Китая провели патрулирование Тайваньского пролива в ответ на визит делегации американских конгрессменов на Тайвань

Пекин. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Представитель Восточного военного округа Китая Ши И сообщил, что ВВС страны осуществили боевое патрулирование в зоне Тайваньского пролива, чтобы продемонстрировать высокую степень боеготовности страны.

"Тайвань является частью территории Китая. Военная операция, организованная силами округа, является ответом на серьезные ошибки, допущенные заинтересованными странами в тайваньском вопросе, и действия сепаратистских сил "независимости Тайваня", - заявил он.

Ши И подчеркнул, что "это необходимая мера для защиты национального суверенитета". "Войска округа постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и примут все необходимые меры для решительного противодействия всем провокационным актам, которые ставят под угрозу основные интересы Китая и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - добавил он.

Ранее тайваньские СМИ сообщили, что вечером 9 ноября на Тайвань военным самолетом прибыла делегация конгрессменов США.

В связи с этим представитель минобороны КНР завил протест и подчеркнул, что это является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая" и потребовал от Вашингтона "прекратить провокационные действия".