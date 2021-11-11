Первый пилотируемый полёт к Луне в рамках миссии "Артемида" планируется на май 2024 года - NASA

Презентация скафандра нового поколения для деятельности на поверхности Луны в рамках программы «Артемида» Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) в октябре 2019 года. Слева — бывший глава NASA Джим Брайденстайн, справа — Кристин Дэвис, инженер по скафандрам.

Вашингтон. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый испытательный полёт с экипажем на борту в рамках программы "Артемида" произойдёт в мае 2024 года, заявил администратор NASA Билл Нельсон.

В ходе прошедшей во вторник онлайн-конференции, посвященной программе "Артемида", Нельсон сообщил, что NASA намерено увеличить объём выплат на разработку космического корабля Orion до $9,3 млрд.

"Новые размеры выплат (на разработку Orion - ИФ) и определение дат миссий программы "Артемида" вплоть до миссии "Артемида-2" - результат увеличения масштаба разработки и усовершенствования демонстрационных вариантов корабля, а также других факторов, включая задержки, вызванные пандемией коронавирусной инфекции", - сказал он.

По словам Нельсона, "эти изменения повлияли на даты миссии "Артемида-2", первой пилотируемой миссии к Луне, её потенциальная дата запуска - май 2024 года".

Он добавил, что в ходе миссии "Артемида-2" к Луне отправится экипаж из четырех астронавтов. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике.