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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот РФ усилят новыми кораблями и подлодками - командующий ТОФ

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Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц
Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Тихоокеанский флот в ближайшее время получит ряд новых кораблей и подводных лодок, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"До конца этого года завершат межфлотский переход и прибудут в свои пункты базирования корвет "Гремящий" проекта 20385 и две дизельные подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов"", - сказал Авакянц в интервью газете "Красная Звезда", опубликованном в среду.

"В будущем учебном году новые корабли примут активное участие в боевой подготовке в составе сил Тихоокеанского флота. Этот корвет и подлодки способны нести крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК" и существенно усилят боевой потенциал флота", - отметил адмирал.

Он напомнил, что в состав ТОФ вошла третья дизельная подводная лодка проекта 636.3 "Магадан".

"Её мы ждём в родном пункте базирования в 2022 году, после совершения межфлотского перехода с Балтийского флота, где она сейчас находится. Также в следующем году в состав флота войдёт четвертая подлодка этого проекта "Уфа". С учётом темпа строительства все шесть таких подводных лодок мы планируем получить до 2024 года", - сказал командующий.

"Что касается перспектив модернизации кораблей в составе нашего флота, то следующим после модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" станет модернизация большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" проекта 1155, на котором в настоящее время уже ведутся работы в соответствии с графиком", - добавил адмирал.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Гремящий
С-75
Проекты
20385
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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