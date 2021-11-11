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Интерфакс-АВН

РФ увеличила количество полетов военной авиации на восточных рубежах - командующий ТОФ

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные наращивают число полетов авиации у восточных границ, сообщил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

"Не позволим мы никому нарушить и наши воздушные границы. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 круглосуточно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне на Камчатке и Чукотке. Помимо них больше времени в небе провели в этом году экипажи противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38", - сказал адмирал в интервью газете Министерства обороны "Красная Звезда", опубликованном в среду.

По его словам, все делается и для защиты морских границ, напомнив о ситуации с американским кораблём Chafee.

"Кадры с этого события разлетелись по всем федеральным каналам и не только российским, но и мировым. Я думаю, излишне что-то комментировать в случае с этим инцидентом. Все всё видели сами. Моряки-тихоокеанцы выполнили задачу по предназначению по недопущению нарушения границы нашей Родины", - отметил командующий.

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Россия
США
Продукция
МиГ-31
Ту-142
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ТОФ
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