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РИА Новости

Главы МИД и Минобороны России и Франции обсудят Украину, Афганистан и ядерную сделку Ирана

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Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с главой МИД Японии Таро Коно и главой Минобороны Японии Ицунори Онодэрой. 31 июля 2018
Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с главой МИД Японии Таро Коно и главой Минобороны Японии Ицунори Онодэрой. 31 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России пройдет 12 ноября в Париже на полях международной конференции по Ливии, стороны обсудят ситуацию на Украине, иранскую ядерную сделку и Афганистан, говорится в коммюнике французского МИД.

"На полях международной конференции по Ливии министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил Франции примут 12 ноября в Париже своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в рамках совета сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, в частности, ситуацию на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе.

"Министры также обсудят совместные усилия Франции и России в рамках сопредседательства в минской группе, а также тесное сотрудничество между странами Евротройки и Россией для скорейшего возобновления переговоров с Ираном для возвращения к соблюдению СВПД", - добавили в МИД Франции.

Главы МИД Франции и России также обменяются мнениями о региональной безопасности на Ближнем Востоке, в Афганистане и Индо-Тихоокеанском регионе.

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