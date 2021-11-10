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Интерфакс-АВН

Надежность кораблей "Союз" может резко снизиться в ближайшие годы - НПО "Техномаш"

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Запуск ракеты-носителя "Союз"
Запуск ракеты-носителя "Союз".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Эксперты также прогнозируют низкие показатели надежности ракет "Ангара" в первые годы эксплуатации

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Снижение нагрузки мощностей РКК "Энергия" может крайне негативно повлиять на надежность пилотируемых космических кораблей "Союз" и грузовиков "Прогресс", говорится в тезисах доклада специалистов НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос").

"Может существенно снизиться уровень технического состояния и надежности (уровень качества изготовления) пилотируемых и транспортных космических аппаратов производства завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия" вследствие снижения загрузки производственных мощностей", - говорится в тезисах доклада к научно-технической конференции ученых и специалистов РКК "Энергия".

Также специалисты прогнозируют низкий уровень технического состояния ракет-носителей "Ангара" в первые три года эксплуатации.

Основным заказчиком семейства ракет "Ангара" является Минобороны РФ. На космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан КБХА).

Завод экспериментального машиностроения РКК "Энергия" осуществляет изготовление, испытания, подготовку к запуску транспортных пилотируемых и грузовых кораблей "Союз МС", "Прогресс МС", модуля "Причал", автоматических космических аппаратов различного целевого назначения, разгонных блоков типа ДМ, создание приборов и агрегатов для оснащения новых модулей российского сегмента Международной космической станции, изготовление товаров социально-экономического назначения.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-0124А
РД-191
Компании
КБХА
Минoбороны РФ
Роскосмос
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Восточный Космодром
МКС
Союз ПКК
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