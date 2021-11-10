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Интерфакс-АВН

Два стратегических бомбардировщика США совершили полет над Черным морем в 100 км от границы РФ - Минобороны

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Бомбардировщики В-1В. Фото: www.militaryparitet.com.

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские стратегические бомбардировщики в ходе недавних полетов приближались к южным российским границам на расстояние около 100 км, сообщили в Минобороны РФ.

"6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации", - заявили в ведомстве во вторник.

Там напомнили, что в регион прибыли корабли ВМС США для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в черноморском регионе.

"С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - считают военные.

В ведомстве заявили, что в настоящее время эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John Lenthall - в юго-западной части Черного моря.

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