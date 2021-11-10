Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 9 ноября. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 9 ноября прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, министр обороны напомнил, что с 1 по 3 ноября Верховный Главнокомандующий провел в Сочи очередную серию совещаний с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные Силы систем С-350, С-500.

Отдельно обсуждалось дальнейшее обновление сил Военно-морского флота, темпы оснащения надводных кораблей и подводных лодок крылатыми ракетами "Калибр" и комплексами с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", другими видами перспективного морского оружия.

Также были рассмотрены вопросы развития робототехнических комплексов как одного из приоритетных направлений строительства Вооруженных Сил.

Были отмечены возросшие возможности видов и родов войск по решению поставленных задач за счет применения современных беспилотных летательных аппаратов, систем на новых физических принципах и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Как сообщил глава военного ведомства, Верховный Главнокомандующий в целом одобрил представленные Министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением. По всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.

Далее министр напомнил, что 31 октября в Вооруженных Силах завершился учебный год. "Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, – сказал он, – сохранялась высокая интенсивность боевой подготовки войск (сил). Проведено более 18 тысяч основных мероприятий, в том числе семь с половиной тысяч учений и штабных тренировок. Главным из них стало стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

За высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около четырехсот подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное".

В текущем месяце необходимо подвести итоги и завершить планирование подготовки войск.

"Важно, – отметил Сергей Шойгу, – качественно организовать сборы и инструкторско-методические занятия, продолжить обучение резервистов в военных округах и Воздушно-десантных войсках. Перевести на режим зимней эксплуатации в новом учебном году вооружение, военную технику, полигонное оборудование и объекты учебно-материальной базы".

Он обратил внимание, что все мероприятия подготовительного периода должны быть завершены до 25 ноября.

Затем министр сообщил о ситуации с COV1D-19 в Вооруженных Силах. <…>

Далее Сергей Шойгу предложил обсудить, как Дальневосточный завод "Звезда" выполняет ремонт с модернизацией атомного подводного крейсера "Иркутск". Корабль планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи, что существенно повысит его боевую эффективность. Кроме того, модернизация крейсера позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота. "Сегодня рассмотрим проблемные вопросы, связанные с введением корабля в строй, в том числе сроки его испытаний", – сообщил министр.

Кроме того, он предложил обсудить, как реализуется проект "Автомобильные дороги Минобороны России". "Работаем над ним с 2019 года совместно с Министерством транспорта, – сказал Сергей Шойгу. – За это время отремонтировано почти 210 километров дорог, связывающих военные объекты с автотрассами общего пользования. В итоге исправность дорог доведена до предусмотренных 49% от их общей протяженности в две с половиной тысячи километров. План текущего года выполнен в полном объеме. Закупка и поставка спецтехники для обеспечения деятельности управлений дорожного хозяйства Министерства обороны находятся на завершающем этапе. На совещании наметим шаги по оптимизации проводимой работы", – добавил министр.

В завершение тематической части Сергей Шойгу предложил подвести итоги исполнения расходов Минобороны России в 2021 году. Он подчеркнул, что вопрос полного и целевого использования бюджетных ассигнований находится на постоянном контроле. Являясь крупнейшим бюджетополучателем, Министерство обороны обеспечивает равномерное использование средств в течение всего года. В военном ведомстве один из самых высоких показателей кассового исполнения бюджета среди федеральных министерств. Тем не менее, поскольку основные поставки военной продукции запланированы на конец ноября, сохраняются остатки бюджетных средств. Сегодня обсудим, что нужно предпринять для качественного завершения финансового года", – добавил он.

Завершая свое выступление, Сергей Шойгу сообщил, что 18 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм "Небо", который снят при поддержке Министерства обороны. Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике.

Сергей Шойгу поручил включить его в перечень фильмов, обязательных к просмотру в Вооруженных Силах Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.