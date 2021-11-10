NHK (Япония): немецкий фрегат в Токио впервые за 20 лет. Это против Китая.

Заход немецкого фрегата «Бавария» в Токио и его участие в военных маневрах с японскими ВМС вызвали бурное обсуждение среди японцев. Эксперты видят в этом заявку на усиление противостояния между Западом и Китаем. А японские читатели считают, что ось Берлин — Токио восстанавливается.

5 ноября в Токийский залив впервые за последние 20 лет зашел фрегат ВМС Германии, направленный в Индо-Тихоокеанский регион. Его поход обозначает возрастающее немецкое военно-морское присутствие в Азии, направленное против Китая. Цель столь дальнего похода вооруженного германского военного корабля состоит в том, чтобы поднять на новый уровень отношения сотрудничества ФРГ с Японией в области безопасности.

Фрегат ВМС Германии "Бавария" (Bayern) покинул Германию в августе, провел совместные учения с японскими морскими силами самообороны в Тихом океане и других морских районах и 5 ноября пришвартовался к стенке Токийского международного круизного терминала в порту японской столицы в Кото-ку. По сообщению ВМС Германии, "Бавария" пробудет в Токио до 12 числа этого месяца, после чего планирует участвовать в международных военно-морских маневрах с задействованием 20 кораблей из пяти стран, включая Японию и США.

"Индо-Тихоокеанский регион в настоящее время является одним из наиболее стратегически важных регионов, который может помочь сохранить морские транспортные маршруты свободными и открытыми", - сказал генеральный инспектор Бундесвера Цорн, подчеркнув важность укрепления сотрудничества с Японией.

В прошлом году Германия составила руководящие принципы дипломатии и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и объявила о политике укрепления отношений с Японией и другими странами на фоне растущей обеспокоенности по поводу продвижения Китая в мировом океане.

Совместные учения с кораблями сопровождения сил самообороны Японии

Перед заходом в Токио 4-5 ноября фрегат "Бавария" провел совместные тренировки с кораблем сопровождения "Самидаре" морских сил самообороны на море к югу от региона Канто.

В японском министерстве обороны заявляют: "Таким образом мы укрепляем японско-германское сотрудничество в целях создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Это третьи совместные учения "Баварии" и японских кораблей сопровождения "Баварии" после учений, проведенных в августе в Аденском заливе у берегов Сомали и в сентябре в восточной части Индийского океана.

Министр обороны Японии Нобуо Киси горячо приветствовал немецкий военный корабль и его моряков: "Добро пожаловать в дальнейшее двустороннее сотрудничество в сфере обороны".

Министр посетил терминал, у которого стоит фрегат и осмотрел его вместе с генеральным инспектором Федеральной армии Цорном, руководителем немецкой военной делегации.

После этого министр Киси сказал репортерам: "Этот боевой поход самого большого германского фрегата является четким сигналом международному сообществу относительно твердой решимости Германии активно способствовать миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы очень приветствуем это событие".

"Германия является нашим твердым партнером, который разделяет наши основные ценности. Сотрудничество в области обороны между двумя странами является краеугольным камнем сохранения и укрепления свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, и мы хотели бы использовать этот заход наших германских союзников в качестве плацдарма для дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами". Японский министр обороны выразил намерение японского правительства и дальше крепить японско-германское боевое взаимодействие".

Германия меняет свою политику в отношении Китая

С момента инаугурации канцлера Ангелы Меркель она 12 раз посещала КНР и заявляла о развитии германской азиатской политики с упором на Китай.

Однако в последнее время внутри ФРГ и за рубежом нарастают опасения по поводу активного выхода Китая мировой океан, ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также его чрезмерной экономической зависимости Германии от Поднебесной.

По этой причине новое формирующееся правительство Германии планирует отойти от прошлой азиатской политики Берлина, которая была преимущественно ориентирована на Китай, и диверсифицировать свою дипломатические, экономические и военные связи в регионе.

В сентябре прошлого года Берлин разработал и принял на вооружение руководящие принципы дипломатии, экономики и безопасности для Индо-Тихоокеанского региона и позиционировал этот регион как становящийся более политически и экономически важным, с необходимостью безусловного верховенства права и "многосторонности". Сегодня Германия отдает приоритет укреплению своих отношения с Японией и Австралией.

Нынешний поход "Баварии" в Токио - неотъемлемая часть этой новой германской линии

Для Германии, у которой нет претензий к чужим территориям и которая в целом демонстрирует осторожную позицию в военной области, направление своего боевого корабля в Индо-Тихоокеанский регион - нерядовое событие.

После захода в Токио "Бавария" должна пройти через Южную Корею, а затем в декабре через Южно-Китайское море, где Китай укрепляет свои военные базы.

Наряду с этим не следует забывать, что Китай является крупнейшим торговым партнером Германии и хочет избежать серьезных конфликтов с Поднебесной, поэтому "Бавария" не пойдет через Тайваньский пролив и изначально проводила консультации с Китаем по поводу возможного заход "Баварии" Шанхай. Такая германская позиция несколько отличается от позиции Вашингтона, однозначно демонстрирующего жесткие подходы к Пекину.

Однако относительно плана захода немецкого фрегата в Шанхай официальный представитель министерства иностранных дел Германии заявил в сентябре, что "китайская сторона решила, что такой визит немецкого военного корабля является нежелательным, и мы приняли это ее решение к сведению". Другими словами, Пекин отказал немецкому фрегату в заходе в свой крупнейший порт. Не исключено, что китайская сторона сделала это, принципиально выступая против планов перехода "Баварии" через Южно-Китайское море. В любом случае это явная демонстрация.

Китай внимательно контролирует заходы немецких военных кораблей в Японию

Что касается захода немецкого фрегата в Японию, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал на пресс-конференции 5 ноября: "Мы внимательно следим за соответствующими сообщениями из стран региона. Китай исходит из того, что такие визиты военных кораблей сюда должны способствовать укреплению взаимного доверия, мира и стабильности в Азии, а также содействовать его развитию, а не наоборот".

Японский эксперт: "Этот заход немецкого боевого корабля имеет серьезное значение. Он символизирует укрепление связей Японии с новым германским правительством"

Что касается захода "Баварии" в Японию, то профессор Йоко Ивама из Национального института политических исследований сказала: "Сотрудничество в области обороны между Японией и Германией на несколько шагов отставало от сотрудничества между Японией и Соединенным Королевством, а также между Японией и Францией. Но в последнее время оно понемногу набирает обороты, и заход немецкого боевого фрегата в Токио наряду с довольно обширной программой его совместных учений с японскими военно-морскими силами самообороны именно в данный период формирования нового правительства в Германии весьма символичен".

Кроме того, профессор Ивама заявила: "Дипломатия Меркель делала упор на отношениях с Китаем и Россией. Я не думаю, что после правления Меркель Германия бросится на сторону резкого противостояния с Китаем. Но какие-то элементы новых, более жестких подходов в немецкой политике на китайском направлении наверняка появятся. При этом, конечно, Берлин помнит о тех масштабных экономических связях с Китаем, которые существовали у Германии с Китаем при Меркель и существуют сейчас. Отражением этих соображений является то, что изначально немцы прощупывали у китайцев возможность захода "Баварии" и в порт Шанхая".

Исходя из этого, Йоко Ивама, анализируя позицию Германии, говорит: "Я не думаю, что в сотрудничестве с партнерами, например, Японией, немцы будут уж так педалировать тему конфликта и противостояния с Китаем. Скорее, Берлин постарается остаться с Пекином на солидном уровне диалога".

В то же время, профессор Ивама полагает, что в декабре, когда левоцентристская Социал-демократическая партия сформирует новое правительство и ее лидер Шольц сменит Меркель на посту нового канцлера, в деятельности новой германской власти станут более активными подходы к "укреплению единства со странами-партнерам в плане защиты общих ценностей, обеспечения в мире верховенства закона и сложившихся норм".

Комментарии японских читателей

Y9p1n2fSB

Зачем этот немецкий военный фрегат зашел так далеко за тысячи миль от своих берегов к нам в Тихий океан? Что здесь забыл этот старый драндулет 1993 года рождения?

Нашему правительству с бушующей пандемией коронавируса больше нечем заниматься, как собирать здесь всяких драных кошек и собак (букв. - всякой твари по паре - прим. пер.)!

SakonYamamoto - член японского парламента от Либерально-демократической партии

От всего сердца приветствуют заход немецкого фрегата "Бавария" в Токио. Я когда-то жил в Германии и очень люблю эту страну.

В качестве члена японского парламента готов сделать все от себя зависящее для развития японско-германских отношений и военного сотрудничества.

yoshidakoichiro

Приветствую отход Германии от прошлой глупой ориентации на Китай.

coffee_19820224

Северные моря и Средиземное море оказываются маловаты для "огромного" немецкого флота. Теперь полезли к нам в Тихий океан. Ну-ну.

te_tra_

Ну вот и Германия на нашей стороне. Все, как в прошлом!

Takotiha

Ну вот Япония и оказалась на переднем крае войны с Китаем. Теперь собирает со всего мира каких попало союзников, лишь бы побольше!

tinycrop

Не верьте Германии! Она за свои торговые дела первая бросится в объятия Китая!

komy_davis

А что это так "опустили" германский военный флот?

Вместо военно-морской базы в Йокосуке поставили военный фрегат "Баварию" у гражданского круизного терминала! В этом и есть вся насмешка!

99WmvG8IwrDqxOl

А зачем германский военный корабль пришел в Токийский залив? Уже началась война? У нас новая "ось" с Германией, как во второй мировой войне?

VAV_JP

Ну что, сломалась Германия? Тоже подключается к антикитайскому противостоянию в наших водах. В скором времени ее боевой фрегат примет участие в 5-сторонних военных маневрах. Обстановка накаляется?

okatarota

Непонятно. Зачем нам Германия?

Rootthefox

А чего это этот фрегат так спешно уходит в пятницу 12-го ноября?

Как будто чего-то боится. Постоял бы выходные, дал бы на себя посмотреть!