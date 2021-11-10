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РИА Новости

Минобороны: российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море

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Большой десантный корабль "Новочеркасск" и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму
Большой десантный корабль "Новочеркасск" и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Черноморской флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря, заявили в Минобороны России.

"Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря. С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США", - говорится в заявлении.

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