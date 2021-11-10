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Интерфакс-АВН

Минск обвинил в нарушении договорённостей Варшаву, не сообщившую ему о размещении 10 тыс. солдат у границы

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: www.defence24.pl

Минск. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Белоруссии выразило сожаление тем, что Польша не уведомила о размещении 10 тыс. солдат у границы.

"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей", - говорится в сообщении телеграм-канала Минобороны Белоруссии, опубликованном во вторник.

"Размещение 10 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны республики Польша 25 октября 2021 года) является существенной военной деятельностью. Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности", - говорится в сообщении.

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Страны
Белоруссия
Польша
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