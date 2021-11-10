Минск обвинил в нарушении договорённостей Варшаву, не сообщившую ему о размещении 10 тыс. солдат у границы

Минск. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Белоруссии выразило сожаление тем, что Польша не уведомила о размещении 10 тыс. солдат у границы.

"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей", - говорится в сообщении телеграм-канала Минобороны Белоруссии, опубликованном во вторник.

"Размещение 10 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны республики Польша 25 октября 2021 года) является существенной военной деятельностью. Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности", - говорится в сообщении.