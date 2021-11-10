Правительство Индии одобрило несколько проектов по закупке ВиВТ на сумму свыше 1 млрд. долларов

ЦАМТО, 9 ноября. На заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) правительства Индии 2 ноября были одобрены проекты закупки вооружений на сумму 79,65 млрд. рупий (1,07 млрд. долл.) в рамках политики "Make in India".

Как сообщает Times of India, одобрение получил проект закупки 12 легких вертолетов общего назначения (LUH) компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на сумму около 15 млрд. рупий (201,8 млн. долл.). Первый вертолет этой партии, вероятно, будет поставлен в войска в августе-сентябре следующего года. В общей сложности проект предусматривает поставку СВ Индии 126 вертолетов данного типа и ВВС – 61 ед.

Кроме того, как сообщается, возглавляемый министром обороны Совет DAC официально отказался от предложенного США приобретения 13 ед. 127-мм корабельных артиллерийских установок Mk-45 и сопутствующего оборудования на сумму свыше 1 млрд. долл. для оснащения боевых кораблей ВМС Индии.

Вместо этого будут приобретены модернизированные 76-мм скорострельные орудия средней дальности SRGM компании Bharat Heavy Electricals Limited на сумму около 24 млрд. рупий (322,9 млн. долл.).

DAC также одобрил модернизацию компанией HAL в середине срока эксплуатации 25 морских разведывательных самолетов Dornier 228 стоимостью около 23 млрд. рупий (309,4 млн. долл.), а также закупку систем управления огнем Lynx U2 для боевых кораблей производства компании Bharat Electronics Limited.

Как отмечает издание, два других давно ожидаемых проекта по закупке легких вертолетов пока официально не "запущены". Первый из них – это совместный с Россией проект по производству 200 вертолетов Ка-226Т для СВ (135 ед.) и ВВС (65 ед.) стоимостью около 2 млрд. долл. Вторая программа представляет собой проект "стратегического партнерства" по производству 111 вооруженных двухдвигательных морских вертолетов общей стоимостью более 210 млрд. рупий (2,82 млрд. долл.).