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Интерфакс-АВН

Пентагон утверждает, что Китай препятствует действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: Associated Press

Он подтвердил, что КНР для Соединенных Штатов является "вызовом номер один"

Вашингтон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - США прилагают усилия к тому, чтобы преодолеть препятствия, которые Китай создает на пути стремления Соединенных Штатов к расширению своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Очевидно, что они (Китай - ИФ) вложили много средств, особенно в воздушные и морские возможности, которые в значительной степени предназначены для того, чтобы попытаться помешать Соединенным Штатам получить доступ к определенным районам в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Чиновник отметил: "Мы сосредоточены на решении этой сложной задачи и обеспечении того, чтобы сохранять необходимые возможности и правильные оперативные концепции для выполнения наших обязательств в области безопасности в этой части мира".

Он подчеркнул, что Вашингтон выступает за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и намерен "продолжать работать над достижением этой цели с помощью нашей сети альянсов и партнерств".

"Вы слышали, как госсекретарь много раз говорил об этом, он считает, что КНР - это наш вызов номер один (...). Мы сосредоточены на развитии возможностей, операционных концепций, обеспечении того, чтобы у нас были ресурсы и правильная стратегия, чтобы мы могли справиться с КНР как с вызовом номер один", - заявил Кирби.

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Страны
Китай
США
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