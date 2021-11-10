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Известия.ru

Пентагон призвал РФ раскрыть цель передвижений ВС у границы с Украиной

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Флаг США
Флаг США.
Источник изображения: Global Look Press/US Joint Staff

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 8 ноября заявил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать «вызывающие обеспокоенность» перемещения Россией вооруженных сил у границы с Украиной, и призвал раскрыть их цель.

Трансляция брифинга Кирби с журналистами велась в Twitter минобороны Штатов 8 ноября.

«Мы продолжаем видеть вызывающие обеспокоенность перемещения российских военных в западных районах [РФ] и около Украины. Мы призываем их сделать свои намерения более прозрачными», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что США продолжают следить за ситуацией. При этом он отметил, что не собирается раскрывать информацию разведывательных служб Вашингтона о возможных планах Москвы на перемещение вооруженных сил.

США призывают Россию «соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», подчеркнул Кирби.

Ранее, 5 ноября, министерство обороны США сообщило, что ведет наблюдение за «необычной» активностью российских войск возле границы с Украиной. Тогда пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что любые действия Москвы, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить Соединенные Штаты.

При этом начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала указал, что наращивания российских сил у границ Украины нет.

1 ноября издание Politico опубликовало статью, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня, якобы на границе с Украиной. Однако город находится у территории Белоруссии.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. Россия не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.

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Белоруссия
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Украина
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