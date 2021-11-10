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Интерфакс-АВН

США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

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В рамках Trojan Footprint 21 коммандос Грузии, Румынии, Испании и США готовятся к высадке на корабль у побережья Мангалии (Румыния), 7 мая 2021 года.
В рамках Trojan Footprint 21 коммандос Грузии, Румынии, Испании и США готовятся к высадке на корабль у побережья Мангалии (Румыния), 7 мая 2021 года.
Источник изображения: invoen.ru

Вашингтон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Румынии Богданом Ауреску обсудили сотрудничество в решении общих угроз и вызовов, сообщает американский Госдеп.

"Госсекретарь похвалил Румынию как верного союзника по НАТО, и оба согласились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море и российской агрессии против Украины и других стран на Восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США.

Отмечается, что в ходе встречи Блинкен и Ауреску подчеркнули важность стратегического партнерства между США и Румынией в укреплении оборонных и энергетических связей и решении общих угроз и вызовов.

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