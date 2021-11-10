Объект 780 – проект оригинального танка 70-х из Челябинска

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В начале 70-х годов в СССР проектировался очень интересный даже по современным меркам танк. Речь идет о челябинском основном боевом Объекте 780.

Его особенностью было то, что весь экипаж из трех человек - механик-водитель, наводчик и командир - размещались в башне. В его корме находилась дистанционно управляемая зенитная 12,7-мм пулеметная установка.

В качестве основного вооружения предлагались варианты со 125-мм или 130-мм пушкой. Боекомплект, состоящий из 49 унитарных снарядов, изолированно размещался вокруг мест экипажа в автоматизированной системе заряжания.

Дополнительной защитой должны были служить расположенные в передней части корпуса изолированные топливные баки. Ходовая часть включала по семь катков с каждого борта.

Мощность двигателя не менее 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе -70 км/ч. Боевая масс- 40000 кг.

Работы проводились под руководством Главного конструктора Павла Исакова. К сожалению, танк не был изготовлен в виде опытного образца, и о том, как он выглядел, можно судить лишь по сохранившимся макетам.