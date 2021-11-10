«Циркон» – это только начало

О новейшей российской разработке в области ракетного гиперзвука

В августе генерал-полковник Владимир Зарудницкий, начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, опубликовал статью, в которой вскользь упомянул о новейшей отечественной разработке в сфере гиперзвукового оружия – авиационной ракете Х-95. Неудивительно, что многие представители российского экспертного сообщества, и не только они, озадачились вопросом: зачем стране, имеющей успешно летающие «Циркон» и «Кинжал», еще одна гиперзвуковая ракета?

Комплекс боевых задач ВВС России в современных условиях

По мнению Владимира Борисовича, одним из ключевых условий успешности боевых действий должно стать «господство российской авиации в воздушно-космической сфере, достижение которого невозможно без эффективного применения истребительной и ударной авиации». Не принимая этот тезис за аксиому, но и не оспаривая его, отметим, что главным критерием эффективности проводимых на том или ином театре военных действий боевых операций следует считать успешное уничтожение противовоздушной, авиационной и ракетно-ядерной группировок потенциального противника.

Причем создаваться это господство должно посредством активных действий и взаимодействий всех существующих родов и видов ВС. В первую очередь целями такой деятельности должны быть определены:

уничтожение самолетов противника на земле и в воздухе;

разрушение инфраструктуры аэродромов (взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, централизованных заправок топливом и т. д.);

уничтожение (подавление или нарушение работоспособности) средств систем противовоздушной и противоракетной обороны;

ликвидация стратегических ракетно-ядерных сил, позиционируемых в качестве основного вооружения стран – потенциальных противников России;

разрушение складов (баз хранения) материальных средств.

Естественно, что процесс разработки и создания новых авиационных средств поражения должен учитывать особенности этих задач. То есть в паре «цель – средство поражения» пальма первенства в определении должна принадлежать именно цели, а не наоборот. А теперь перейдем к упомянутой ракете Х-95 и ее отличиям от того же «Циркона» или «Кинжала».

Ракета-загадка с большими перспективами

В первую очередь следует рассмотреть, каковы кардинальные отличия (если они существуют) новейшей российской гиперзвуковой ракеты Х-95 от чуть более ранних перспективных разработок в этой области. Главное отличие Х-95 от «Кинжала» и «Циркона» сформулировал военный эксперт-аналитик Виктор Баранец: «Несмотря на то, что точные сведения о тактико-технических и эксплуатационных характеристиках Х-95 в настоящее время недоступны, в качестве сравнительной базы можно использовать имеющуюся в открытых источниках информацию о боевом потенциале Х-101 – авиационной крылатой ракете сверхдальнего радиуса действия. Говоря о гарантированной дальности поражения цели этой ракетой, генерал армии Сергей Шойгу назвал цифру 4500 километров. Потому логично предполагать, что Х-95 «обязана» лететь дальше. В этом случае стратегическая авиация Российской Федерации приобретает грозное оружие, обладающее увеличенным плечом поражения. Для современных условий ведения войны это представляется более чем серьезным. Получение возможности атаковать противника, не входя в зону действия его противовоздушной и противоракетной обороны, – залог высокого уровня безопасности для стратегического бомбардировщика-носителя».

“Совсем недавно очередным провалом завершились испытания AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon – прототипа американской гиперзвуковой ракеты”

По периодически просачивающимся в прессу сведениям о характеристиках гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» и «Кинжал», дальность их эффективного действия составляет 400–1000 (в зависимости от источника) и 2000 километров соответственно. Однако радиус боевого применения современных средств ПВО перманентно растет и в первую очередь это касается истребителей-перехватчиков, у которых данный показатель уже сегодня составляет две тысячи километров. А с учетом возможности дозаправки в воздухе еще больше.

Таким образом, использование стратегическими (дальними) бомбардировщиками ракет, дальность действия которых не превышает 2000 километров, следует расценивать в качестве недостаточных для гарантированного выполнения поставленной задачи. Современные требования к боевым возможностям крылатых ракет воздушного базирования предполагают дальность эффективного поражения порядка 5,5 тысячи километров. Именно такими характеристиками обладают стоящая сегодня на вооружении ВВС России стратегическая крылатая ракета класса «воздух-поверхность» Х-101 и ее термоядерная версия – Х-102.

В перечне тактико-технических характеристик любой ракеты существует еще один ключевой параметр, существенно влияющий на ее уязвимость со стороны средств ПВО и ПРО, – скорость полета. Дозвуковая скорость ракет Х-101 (Х-102) делает их сравнительно легкой добычей не только зенитных ракетных систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, но и истребителей.

Именно для того, чтобы минимизировать риск снижения эффективности боевого применения или полного срыва выполнения стратегическими бомбардировщиками ВКС РФ боевой задачи, и необходима ракета Х-95. Гиперзвуковая авиационная ракета со сверхдальним радиусом действия способна свести к нулю потенциальные возможности даже самых современных систем ПВО, предполагающих использование мощного зенитно-ракетного и авиационного прикрытия.

Несколько важных деталей

Как уже отмечалось выше, реакция СМИ на упоминание в статье генерал-полковника Зарудницкого новейшей гиперзвуковой ракеты Х-95 была мгновенной и достаточно бурной. Например, сотрудниками РИА «Новости» был найден заслуживающий доверия источник в оборонно-промышленном комплексе России, обладающий информацией о проекте «Х-95» и согласившийся, естественно, в ограниченных действующим законодательством рамках ее раскрыть.

Он констатировал, что опытно-конструкторские работы по этому проекту продвинулись достаточно далеко для того, чтобы говорить о ракете как о реальном новейшем гиперзвуковом оружии. Основным эксплуатантом будущего изделия станет командование дальней авиации ВВС России. В качестве носителей перспективной Х-95 рассматриваются прошедшие модернизацию сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, известный как «Белый лебедь», и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. Кроме того, предполагается получение гиперзвуковой Х-95 в качестве основного вооружения находящимся в стадии разработки перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА) «Посланник» («Изделие 80»).

Тот же источник сообщил о начале программы испытаний опытных образцов совместно с воздушным носителем. О характере проводимых испытаний, типе используемого носителя и других подробностях проекта информатор предпочел умолчать.

О самолетах-носителях

Вопросы, касающиеся будущих взаимоотношений авиационных носителей и новейшей перспективной гиперзвуковой ракеты Х-95, как оказалось при ближайшем рассмотрении, имеют на сегодня достаточно высокую степень актуальности. В этом контексте хочется отметить несколько ключевых факторов.

Во-первых, некоторые самолеты дальней авиации не обеспечены комплектом авиационных средств поражения, соответствующих их боевому потенциалу. Поясню на примере. В арсенал вооружения перспективного дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М включены крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-32, гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 «Кинжал», ракеты большой дальности Х-555, стратегические крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-101 и их уменьшенные версии – «Изделия 715». Но ни одна из этих ракет в силу невысоких показателей дальности действия или скорости полета (или в силу и того, и другого одновременно) не позволяет в полном объеме реализовать боевой потенциал модернизированного ракетоносца, получившего наряду с современным цифровым радиоэлектронным оборудованием принципиально новые авионику, системы связи, прицельно-навигационный комплекс, РЛС и системы РЭБ.

Учитывая это, становится очевидным несоответствие имеющегося вооружения потенциальным боевым возможностям самолета, способного эффективно уничтожать объекты не только в оперативном, но и в стратегическом тылу противника. О возможности применения неуправляемых авиационных боеприпасов в двадцатых годах XXI века не стоит и упоминать.

Вторым аспектом, позиционируемым в качестве серьезного препятствия для эффективного боевого применения перспективной гиперзвуковой ракеты Х-95, является недостаточность имеющегося сегодня количества авиационных носителей в составе дальней авиации ВКС РФ.

В настоящее время из числа рассматриваемых в качестве самолета-носителя для ракеты Х-95 в распоряжении командования дальней авиации находятся шестнадцать Ту-160, которые в течение ближайших пяти – семи лет должны быть модернизированы до уровня Ту-160М, и один обновленный Ту-22М3М. Оборонное ведомство России заключило контракты на строительство пятидесяти Ту-160М, но для этого необходимо время. Серийное производство ПАК ДА «Посланник» ожидается не ранее 2028 года. По оценке некоторых специалистов, минимальный количественный уровень носителей Х-95 должен составлять не менее трех тяжелых бомбардировочных авиадивизий с общим парком 120 машин: по 40 единиц Ту-160М, Ту-22М3М и ПАК ДА. Естественно, что реализация такой задачи потребует колоссальных финансовых средств, производственных ресурсов и временных затрат.

В-третьих, неопределенный пока срок запуска в серию производства самих гиперзвуковых ракет Х-95. По канонам сложившейся на сегодня тактики начало стратегической операции обеспечивается нанесением массированного удара. И если в нем будет задействовано менее тысячи ракет, его эффективность окажется достаточно спорной.

В-четвертых, наши заклятые заокеанские партнеры на сегодня неспособны достичь с Российской Федерацией паритета в сфере гиперзвукового оружия. Совсем недавно очередным провалом завершились испытания AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon – прототипа американской гиперзвуковой ракеты.

Объединив эти соображения, можно прийти к двум вполне закономерным выводам. Вывод первый – очевидно, что перманентное развитие гиперзвукового оружия и его носителей из числа самолетов дальней авиации сегодня должно быть объединено в рамках общей программы. Вывод второй – хотя нам по-прежнему неизвестны ни время поступления новейших Х-95 в строевые части ВКС, ни сроки достижения ими необходимого уровня боевой готовности, их можно с уверенностью позиционировать в качестве высокоэффективных средств стратегического сдерживания.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (906) за 9 ноября 2021 года