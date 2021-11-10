«Арктический трилистник» – болевая точка США

Кого и почему беспокоит военное чудо российского Севера

На Земле Александры – одном почти из двух сотен островов архипелага Земля Франца-Иосифа – распустился этот необычный цветок. Сам факт возведения столь масштабного военного объекта в суровых условиях Арктики большинством отечественных и западных специалистов воспринимается в качестве чуда. А недавно введенная в эксплуатацию на соседнем с базой аэродроме Нагурское взлетно-посадочная полоса, способная принимать летательные аппараты любых типов, включая стратегические бомбардировщики, резко повысила статус «Арктического трилистника», особенно в глазах США, грезящих возвращением господства в Арктике.

Самая северная военная база на планете

Российская военная база на острове Земля Александры (80-я параллель) заслуженно носит титул самой северной на планете. От полюса ее отделяет менее тысячи километров, тогда как до ближайшего крупного населенного пункта материковой России – 1340 километров. НАТО неусыпно следит за процессом ее модернизации, позиционируя само существование «Арктического трилистника» в качестве «серьезной проблемы» для коллективного Запада.

В своей статье, размещенной на интернет-портале The Drive, американский эксперт Тайлер Роговей рассказал о кардинальных переменах, произошедших там в течение последнего года. За основу подтверждения своих выводов специалист взял снимки, сделанные со спутника, принадлежащего компании Planet Labs.

“Российская военная база «Арктический трилистник» в случае размещения на аэродроме Нагурское стратегических бомбардировщиков превращается в объект, с которого могут быть внезапно и мощно атакованы ключевые элементы американской системы предупреждения о ракетном нападении”

Эксперт отметил, что Российская Федерация неуклонно следует политике достижения лидирующих позиций в Арктическом регионе, в рамках которой российское оборонное ведомство провело максимально возможное усовершенствование инфраструктуры аэродрома Нагурское. В программу модернизации вошли увеличение взлетно-посадочной полосы до размеров, позволяющих обеспечивать взлет и посадку тяжелых самолетов дальней и военно-транспортной авиации (длина – 3500 метров), и строительство новой большой стоянки для авиационной техники. В арсенале «Арктического трилистника» сверхзвуковые всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные Ан-26 и Ил-76, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

По мнению Роговея, взаимодействие дальнего перехватчика МиГ-31 с самолетом ДРЛОиУ А-50 способно надежно прикрыть «противовоздушным зонтом» значительную часть территории Арктического региона. И это, по его мнению, первая из целого комплекса проблем для Соединенных Штатов.

Источником другой сложности, препятствующей осуществлению американской программы «Возвращение господства в Арктике», стали подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион-П», использующие сверхзвуковые самонаводящиеся противокорабельные ракеты П-800 «Оникс». Их присутствие делает очень рискованными любые попытки нарушения морских границ РФ, поскольку дальность полета ракет БРК «Бастион-П» составляет в зависимости от траектории полета от 120 до 500 километров. Проблематичности «незваным гостям» добавляет факт работы «Оникса» по принципу «Одна ракета – одна цель». И в заключение – траекторию полета П-800 предсказать, а значит, и создать условия для перехвата не представляется возможным.

Полеты над «нулевой точкой»

По мнению генерал-майора Игоря Чуркина, начальника штаба входящей в состав объединенного стратегического командования «Северный флот» 45-й армии ВВС и ПВО, проведенная инфраструктурная модернизация аэродрома Нагурское существенно повышает боевой потенциал авиационного соединения. В первую очередь она позволяет увеличить эффективность контроля воздушного пространства над акваторией Северного морского пути, обеспечивая тем самым безопасность ключевой северной транспортной артерии от атак с воздуха.

Примечательно, что в ходе прошедших в марте текущего года учений «Умка-2021», запомнившихся всему миру одновременным всплытием из-подо льда трех российских подводных атомных ракетоносцев, истребители-перехватчики МиГ-31 взлетали с аэродрома Нагурское. Продолжительный полет, маршрут которого включал и прохождение географической точки Северного полюса, не остался незамеченным западными экспертами в области авиации. Большинство из них оценило совместную боевую работу МиГ-31, несущих аэробаллистические ракеты 9-А-7660 «Кинжал», и подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион-П» как недвусмысленный сигнал силам, фантазирующим на тему агрессивных решений по переделу арктических территорий.

О том, что такие настроения у наших западных «партнеров» присутствуют, говорят практически ежедневные разведывательные полеты, совершаемые самолетами Североатлантического альянса в районе Кольского полуострова и над акваторией Баренцева моря.

Натовская арктика

В качестве ключевого военного объекта США в этом регионе большинство профильных экспертов позиционируют находящуюся на севере острова Гренландия авиационную базу «Туле» (1524 километра от Северного полюса). Таковой ее делает размещенная там РЛС раннего предупреждения AN/FPS-132, главной задачей которой является своевременное обнаружение атаки межконтинентальными баллистическими ракетами США. Таким образом, ее важность в сочетании с высокой степенью уязвимости позволяет вашингтонской администрации и командованию Пентагона любую более или менее реальную угрозу ее безопасности воспринимать в качестве фактора, дестабилизирующего и без того нерадужные российско-американские отношения.

Российская военная база на острове Земля Александры «Арктический трилистник». Фото: topwar.ru

Авиабаза «Туле», имеющая регулярное воздушное и морское сообщение с материком, обладает прекрасной инфраструктурой, обеспечивающей размещение не только истребительной, но и тяжелой бомбардировочной авиации. И то обстоятельство, что формально авиационные подразделения, базирующиеся на «Туле», принадлежат ВВС Дании, неспособно замаскировать обеспечение ими защиты в первую очередь американских интересов.

Малочисленность арктических войсковых группировок не должна расслаблять ни одну из противоборствующих сторон. И несмотря на то, что по части ресурсных возможностей Российская Федерация объективно уступает коллективному Западу, в Арктическом регионе уровень развития инфраструктуры российских военных объектов выглядит предпочтительнее. Политическое и военное руководство России прекрасно понимает, что абсолютный контроль воздушного и морского пространства региона в сочетании со способностью гарантированного дальнего обнаружения противника является ключевой задачей российского военного строительства в районах Крайнего Севера и Заполярье.

Противостояние пятого поколения

Не секрет, что ВВС Дании вынашивают планы по приобретению 27 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Причем свой выбор они остановили на самой дешевой и технологически простой версии этого самолета – F-35A. Однако Карла Сэндз, посол Америки в Дании, раскритиковала их решение, указав на недостаточность этого количества самолетов для поддержания потенциала ВВС Дании на должном уровне. И основной мотивацией, по мнению Сэндз, должно стать утверждение этой европейской страны в роли политической хозяйки острова Гренландия. То есть все, как всегда: защита интересов Америки должна обеспечиваться ее союзниками при помощи оружия, купленного у Америки.

Однако вернемся в Арктику на авиабазу «Туле». По большому счету государственная принадлежность самолетов пятого поколения, которые могут появиться на этой базе, критического значения не имеет. Важно то, что такой шаг коллективного Запада потребует как минимум симметричного ответа со стороны РФ. А учитывая объективные сомнения в способности России превзойти по численности арктическую группировку НАТО (в силу экономических и географических причин), сохранение паритета придется обеспечивать качественными характеристиками авиационной техники. Для чего будет необходимо размещение на авиабазе «Нагурское» российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Таким образом, заполярный район между островом Гренландия и архипелагом Земля Франца-Иосифа имеет достаточно высокие шансы превратиться в зону очного противостояния истребителей пятого поколения России и США. Однако и это не самая критичная проблема.

Особое беспокойство у ведомого американскими «ястребами» Североатлантического альянса вызывает возможность размещения в Арктике сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160, о которой высказалась часть российских СМИ. Усугубляет головную боль заокеанских стратегов и намерение развертывания в «Арктическом трилистнике» авиационных подразделений, имеющих на вооружении сверхзвуковой многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Аэродром Нагурское. Фото: cezarium.com

Аналитики Пентагона и НАТО считают, что размещение самолетов, способных нести стратегические крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-101 (Х-102 – версия, оснащенная термоядерной боеголовкой), ставит под угрозу внезапного первого удара авиационную базу «Туле», позиционируемую в качестве ключевого элемента американской системы предупреждения о ракетном нападении. Следуя логике российско-американской войны, вероятность возникновения которой сегодня принято считать перманентно растущей, за этим ударом должна быть обезоруживающая атака на стратегические объекты на территории США.

Мало того, по их мнению, аналогичная опасность угрожает еще одному элементу американской СПРН – станции AN/FPS-132, размещенной в местечке Файлингдейлз-Мур (Великобритания), также оказавшейся в зоне поражения российских стратегических крылатых ракет Х-101/Х-102. Примечательно, что маршрут российских ракет в этом случае не будет пролегать над «защищенной американским противоракетным зонтиком» Европой, он может пройти над просторами Северного Ледовитого и Атлантического океанов, где возможности их перехвата средствами американской ПРО неуклонно стремятся к нулю. Что это значит?

Только то, что российская военная база «Арктический трилистник» в случае размещения на аэродроме Нагурское стратегических бомбардировщиков превращается в объект, с которого могут быть внезапно и мощно атакованы ключевые элементы американской системы предупреждения о ракетном нападении. А дополнительную панику, смешанную с бессильной яростью, у коллективного Запада, возглавляемого дряхлеющим заокеанским гегемоном, вызывает осознание неравнозначности значения авиабаз «Туле» и «Нагурское» для каждой из сторон. Это объясняется их различным функциональным назначением.

РЛС российской системы СПРН размещены на материке, поэтому ключевой задачей подразделений истребительной авиации «Арктического трилистника» является защита АПЛ. Таким образом, статус российской базы, прикрывающей позиционный район сосредоточения стратегических ядерных сил, по неофициальной иерархии военных объектов оценивается ниже, нежели статус базы системы предупреждения о ракетном нападении. А это в свою очередь говорит о существующем сегодня дисбалансе в расстановке сил в заполярном регионе.

Какие шаги предпримет США

С того момента, как США взяли курс на вытеснение уверенно осваивающей северные территории РФ из Арктического региона, прошел не один год. Однако серьезными успехами на данный момент они похвастаться не могут. И этому есть несколько вполне объективных причин.

Во-первых, полное отсутствие ледокольного флота. А это означает проблемы с использованием Северного морского пути. Во-вторых, ограниченность возможностей базирования инфраструктурных, включая военные, объектов в северных широтах. Здесь существует всего два приемлемых варианта – законсервированная двадцать четыре года назад база на острове Адак (архипелаг Алеутских островов) и Аляска, военно-воздушные силы которой представлены частями 11-й воздушной армии (входит в структуру ВВС США в зоне северной части Тихого океана). На аэродромах двух авиационных баз «Эйельсон» (юго-восточнее Фэрбернкса) и «Элмендорф» (Анкоридж) размещены самолеты истребительной и военно-транспортной авиации, топливозаправщики и самолеты ДРЛОиУ.

Одного даже беглого взгляда на карту достаточно, чтобы констатировать неспособность имеющейся на Аляске авиации контролировать всю территорию Арктического региона. Такая задача может быть решена при помощи стратегической авиации, но она не будет обеспечена прикрытием на всем маршруте полета. То есть станет абсолютно беззащитна перед российскими истребителями. Поэтому «мировой гегемон» в очередной раз прибегает к своей излюбленной тактике – выкручиванию рук, теперь в отношении Норвегии. Ведь с территории этой страны, расположенной в западной части Арктики, можно контролировать акватории Карского и Баренцева морей.

Тем не менее поводов для пребывания России в благостном состоянии нет, поскольку американцы умеют уговаривать. Фактами, подтверждающими результативность таких уговоров, изобилуют новостные ленты СМИ. Вот лишь некоторые из них.

Размещение эскадрильи патрульных противолодочных самолетов американских ВМС Boeing Р-8 Poseidon на авиабазе «Аннейя» (графство Нурланд).

Активная модернизация норвежских аэродромов Эвенес, Бардуфосс, Эрланн, Банак, Рюгге плюс обновление портового терминала Гротсунд до состояния, позволяющего принимать атомные подводные лодки ВМС США.

Строительство радиолокационной станции противоракетной обороны Globus-III на острове Варде, расположенном всего лишь в 25 километрах от границ Российской Федерации.

Неменьшую обеспокоенность у российского политического и военного руководства должна вызывать и информация об оборудовании в «Воротах Арктики», а именно так называют норвежский город Тромсе, порта для приема АПЛ.

Американский консервативный журнал The National Interest уже заявил о превращении Северного полюса в арену противостояния. Однако несмотря на понимание того, что географическое положение России и богатый опыт ведения боевых действий в условиях низких температур ставят ее в более выгодное положение, США, Канада и другие представители НАТО продолжают готовиться к военному конфликту в Арктике, не в силах отказаться от колоссальных богатств этого региона.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (906) за 9 ноября 2021 года