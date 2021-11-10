Украина – точно не Россия

Москве и Киеву придется или уживаться, или воевать

С точки зрения официального Киева, Россия уже семь лет как ведет агрессию против Украины. При этом, правда, в точности по возникшему по этому поводу одесскому анекдоту: «Российская армия вообще на войну не явилась». Поскольку она не явилась в 2014-м, то являться теперь уже совсем бессмысленно. Если только ее не позовет сама Украина.

Соотношение сил между ВСУ («Петля незалежности») и их единственным теперь потенциальным противником – ВС РФ с 2014 года изменилось очень сильно. Только отнюдь не в пользу Украины, хотя киевская пропаганда очень любит рассказывать о том, как существенно укрепилась боеспособность страны и как теперь не поздоровится «русским агрессорам», когда они-таки вторгнутся в незалежные пределы.

Сколько бы ни рассказывала властная пропаганда про российскую агрессию, в 2014-м со стороны РФ граница с Украиной была открыта настежь, к прямому военному противостоянию с Киевом Москва совершенно не готова. Части украинской армии могли бы беспрепятственно доехать почти до нашей столицы, не встречая на своем пути подразделений ВС РФ, их просто не было в этом регионе. Аналогично ничем с севера не защищен Ростов-на-Дону, где, кстати, находится штаб ЮВО. К счастью, тогда Украине это оказалось не по силам, а теперь ситуация изменилась.

На границе с УР была в срочном порядке сформирована (точнее – восстановлена) 20-я армия со штабом в Воронеже. Вошедшие в нее части и соединения либо переброшены из восточной части ЗВО и западной части ЦВО, либо развернуты из баз хранения вооружения и техники, либо сформированы на месте. В Ростовской области не менее срочно формируется 8-я армия со штабом в Новочеркасске.

“Россия экономически не потянет содержание разворованной страны с крайне озлобленным населением. Нужно дать возможность украинцам до конца нахлебаться «европейским выбором», не оказывая им ни малейшей помощи ни в какой сфере”

И общее соотношение сил между РФ и Украиной сильно изменилось: пока Украина реанимировала советский металлолом, а потом значительную его часть теряла в Донбассе («Гнилой орех ВСУ»), Россия в больших количествах производила и передавала в войска совершенно новую технику, которая украинским военным даже не снится. Поэтому заявления о том, что при попытке пробить сухопутный коридор в Крым Российская армия потеряет полмиллиона человек (в 2016 году об этом сказал тогдашний представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук), – уже даже не пропаганда, а откровенный бред. Да, определенные проблемы нам могут создать артиллерия (особенно реактивная), наземная ПВО и спецназ, но не то что полмиллиона, но и в десять раз меньше человек ВС РФ не потеряют даже при самом худшем сценарии боевых действий.

Впрочем, Россия никакой коридор пробивать не будет и никакую агрессию не совершит просто из-за нежелания и неспособности кормить потом разоренную и нищую страну с крайне озлобленным и иногда не вполне адекватным населением. Проблема именно в том, не захочет ли войны сама Украина, точнее – режим в Киеве, совершенно независимо от того, из каких персоналий он будет состоять. Слишком много внутренних и главное – внешних проблем решит для них статус «жертвы русской агрессии».

Но если Киев каким-то способом спровоцирует-таки войну, то очевидно, «пробивать коридор» Россия тоже не будет. Она воспользуется тем, что практически все боеспособные украинские части находятся на линии фронта в Донбассе, а остальная 1200-километровая граница между Россией и Украиной более или менее открыта. Через нее удар может наносить отнюдь не только 20-я армия, но и части 1-й танковой армии, войска ЦВО из региона Поволжья и другие соединения. После того как украинским войскам придется разворачивать фронт на север, действительно последует удар через Донбасс войсками 8 и 49-й армий ЮВО, а также 22-го армейского корпуса из Крыма. Естественно, без ограничений будет действовать в небе Украины российская авиация. В такой ситуации коллапс украинской обороны будет лишь делом времени, причем вряд ли долгого.

Прямая военная помощь Киеву со стороны НАТО под официальной эгидой этого альянса исключена – большинство членов блока категорически откажутся лезть «в пасть русского медведя». Теоретически возможно создание «коалиции желающих» помогать Украине, причем не все ее члены могут быть членами блока. В такую коалицию, например, могли бы войти США, Великобритания, Канада, Польша, Хорватия, страны Бенилюкса, Прибалтики и Скандинавии (включая не натовские Швецию и Финляндию). Но и эта компания не стала бы бросать в бой сухопутные войска, а ограничилась бы действиями авиации, причем скорее всего с собственных аэродромов (и конечно, только над Украиной). Что вряд ли могло бы переломить ход войны. Главное же, что даже такой сценарий крайне маловероятен. Реальнее дальнейшее ужесточение антироссийских экономических санкций – даже в том случае, если российские войска войдут во Львов и Ужгород.

Правда, помочь Украине может один член НАТО, причем вообще не согласовывая эту помощь с Брюсселем и Вашингтоном. Речь идет о Турции. Хотя между Москвой и Анкарой сейчас формально имеет место «великая дружба», фактически их отношения представляют собой жесткую геополитическую конкуренцию, порой доходящую до грани прямой войны. Зато отношения между Анкарой и Киевом – это настоящий стратегический союз не только на уровне деклараций, но и в реальности. Обе страны ненавидят Россию (Украина – открыто, Турция – завуалированно), обе разочарованы в Западе (Турция – открыто, Украина – завуалированно). Анкара «словом и делом» поддерживает антироссийскую деятельность крымско-татарского меджлиса, находящегося в изгнании на Украине. Украинский ВПК находится в развале, но кое-какую продукцию выдавать может, турецкий же, начав практически с нуля, вышел примерно на нынешний украинский уровень, они могут неплохо дополнять друг друга. Киев очень вдохновлен успехами Азербайджана, который при значительной помощи Турции осенью 2020 года вернул себе большую часть Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Украина уже приобрела турецкие боевые БЛА «Байрактар» и хочет закупить дополнительное их количество. После чего у Киева может возникнуть соблазн провести блицкриг в Донбассе. Более того, не исключена и попытка удара по Крыму. В годы Великой Отечественной советское командование очень хорошо прикрывало побережье Крыма, ожидая какого-то вражеского десанта, которого не могло быть даже теоретически. В результате немцы вошли в Крым по суше, поскольку с севера он почти не был защищен. Сейчас, к сожалению, ситуация практически аналогична – российское командование очень успешно подготовилось к обороне Крыма от натовского удара с моря и воздуха, которого никогда не будет, но гораздо хуже защитило полуостров с севера, от наземного вторжения с материка, а аэродром Джанкой, на котором развернут 39-й вертолетный полк, вообще находится в зоне досягаемости украинской артиллерии. Это может спровоцировать украинское руководство на удар и по Крыму. Впрочем, итоги все равно окажутся печальными для Украины.

Как было сказано, Россия экономически не потянет содержание разворованной страны с крайне озлобленным населением. Да и с политической точки зрения это совершенно не нужно, надо дать возможность украинцам до конца нахлебаться «европейским выбором», не оказывая им ни малейшей помощи ни в какой сфере. Соответственно даже если войну спровоцирует Киев, Москве необходимо будет реализовать грузинский вариант 2008 года. Это означает восстановление территориальной целостности ДНР и ЛНР (по границам Донецкой и Луганской областей), их дипломатическое признание, открытое размещение российских войск на их территориях (спасибо США за прецедент, который они прямо сейчас создают, сохраняя свое военное присутствие в Сирии без согласия ее правительства). И конечно, полный разгром украинской армии с выбиванием максимального количества техники, но без оккупации хотя бы небольшой части украинской территории. То есть как в Грузии – разгромили и ушли.

Не исключено, впрочем, что при попытке российских войск уйти обратно жители некоторых восточных и южных регионов Украины встанут перед ними живой цепью, чтобы те остались. И придется оставаться и кормить. Станет ли это для нас триумфом или Пирровой победой – вопрос без ответа.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (906) за 9 ноября 2021 года