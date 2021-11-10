Ближайшая Луна – на Хорошевке

В начавшейся восьмимесячной имитации космического полета будут проводиться эксперименты по программам Асгардии

4 ноября – День единства в Институте медико-биологических проблем (ИМБП РАН) отметили весьма своеобразно, начав Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21.

В экипаж включены шесть человек: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, экс-бортпроводник авиакомпании Nordwind, а сейчас младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Аль Амери.

Им предстоит прожить вместе 240 суток в имитаторе космического корабля – наземном испытательном комплексе в Москве. Задача экипажа – смоделировать, начиная с момента выхода на земную орбиту, полет к Луне, высадку и работу на ее поверхности, а также возвращение обратно.

Вот что рассказал газете «ВПК» заместитель директора ИМБП Марк БЕЛАКОВСКИЙ: «За последние десятилетия в институте было проведено несколько десятков изоляционных экспериментов самой разной продолжительности, а первый состоялся в 1967–1968 годах. Он назывался условно «Год в земном звездолете» и был совершенно секретным. Тогда отрабатывались системы обеспечения жизнедеятельности экипажа для длительных космических полетов. Трое добровольцев, наших сотрудников. Тот эксперимент остается уникальным до сих пор. Позднее мы делали фильм «Увидеть Марс и умереть», в котором сравнили трудности, выпавшие на долю испытателей в первом эксперименте, «Звездолете» и аналогичной экспедиции «Марс-500». И мне тогда показалось, что «Марс» смотрелся едва ли не курортом…

Олег Блинов: до встречи через 8 месяцев

В этом 240-суточном проекте запланировано множество различных экспериментов, в том числе и тех, что подготовили специалисты «Асгардии». У меня к этому международному проекту очень хорошее и уважительное отношение – там работают такие известные личности, как Франк де Вине, начальник Европейского центра подготовки астронавтов, Думитру Прунарию, первый румынский космонавт и мой хороший товарищ… У них очень четкие задачи и есть хороший, родственный вашей газете журнал «Воздушно-космическая сфера», который пропагандирует эти задачи. Есть и международный журнал Room. Главный посыл – развитие человечества для освоения дальнего космоса. Все это связано с решением широкого круга проблем, каждая из которых достойна серьезной дискуссии – финансовых, юридических, этических, не говоря уже о медико-биологических.

И в нынешнем изоляционном эксперименте у Асгардии есть своя часть программы, совместной с нами, естественно – влияние факторов космического полета на женский организм. Ее выполнение поручено врачу экипажа Виктории Кириченко, которая накануне начала изоляции специально ответила на вопросы журнала «ВКС».

От редакции

Виктория Кириченко, врач-хирург, младший научный сотрудник отдела оперативного управления медицинским обеспечением космических полетов ГНЦ РФ – ИМБП РАН и резидент Асгардии (asgardia.space), представляет в эксперименте программу, которая осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 18 июня 2021 года между Asgardia Terra Ark и Институтом медико-биологических проблем РАН.

vpk-news.ru

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Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (906) за 9 ноября 2021 года