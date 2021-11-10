Войти
Военно-промышленный курьер

Ближайшая Луна – на Хорошевке

236
0
0
Источник изображения: Марк Белаковский представляет экипаж прессе

В начавшейся восьмимесячной имитации космического полета будут проводиться эксперименты по программам Асгардии

4 ноября – День единства в Институте медико-биологических проблем (ИМБП РАН) отметили весьма своеобразно, начав Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21.

В экипаж включены шесть человек: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, экс-бортпроводник авиакомпании Nordwind, а сейчас младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Аль Амери.

Им предстоит прожить вместе 240 суток в имитаторе космического корабля – наземном испытательном комплексе в Москве. Задача экипажа – смоделировать, начиная с момента выхода на земную орбиту, полет к Луне, высадку и работу на ее поверхности, а также возвращение обратно.

Вот что рассказал газете «ВПК» заместитель директора ИМБП Марк БЕЛАКОВСКИЙ: «За последние десятилетия в институте было проведено несколько десятков изоляционных экспериментов самой разной продолжительности, а первый состоялся в 1967–1968 годах. Он назывался условно «Год в земном звездолете» и был совершенно секретным. Тогда отрабатывались системы обеспечения жизнедеятельности экипажа для длительных космических полетов. Трое добровольцев, наших сотрудников. Тот эксперимент остается уникальным до сих пор. Позднее мы делали фильм «Увидеть Марс и умереть», в котором сравнили трудности, выпавшие на долю испытателей в первом эксперименте, «Звездолете» и аналогичной экспедиции «Марс-500». И мне тогда показалось, что «Марс» смотрелся едва ли не курортом…

Олег Блинов: до встречи через 8 месяцев

В этом 240-суточном проекте запланировано множество различных экспериментов, в том числе и тех, что подготовили специалисты «Асгардии». У меня к этому международному проекту очень хорошее и уважительное отношение – там работают такие известные личности, как Франк де Вине, начальник Европейского центра подготовки астронавтов, Думитру Прунарию, первый румынский космонавт и мой хороший товарищ… У них очень четкие задачи и есть хороший, родственный вашей газете журнал «Воздушно-космическая сфера», который пропагандирует эти задачи. Есть и международный журнал Room. Главный посыл – развитие человечества для освоения дальнего космоса. Все это связано с решением широкого круга проблем, каждая из которых достойна серьезной дискуссии – финансовых, юридических, этических, не говоря уже о медико-биологических.

И в нынешнем изоляционном эксперименте у Асгардии есть своя часть программы, совместной с нами, естественно – влияние факторов космического полета на женский организм. Ее выполнение поручено врачу экипажа Виктории Кириченко, которая накануне начала изоляции специально ответила на вопросы журнала «ВКС».

От редакции

Виктория Кириченко, врач-хирург, младший научный сотрудник отдела оперативного управления медицинским обеспечением космических полетов ГНЦ РФ – ИМБП РАН и резидент Асгардии (asgardia.space), представляет в эксперименте программу, которая осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 18 июня 2021 года между Asgardia Terra Ark и Институтом медико-биологических проблем РАН.

vpk-news.ru

Как прописано в рамочном соглашении, основой сотрудничества являются совместные научные исследования, разработка и внесение предложений по научным исследованиям, программам и проектам, поддержка в осуществлении научно-технической деятельности, обмен результатами научных изысканий.


Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (906) за 9 ноября 2021 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Румыния
США
Продукция
F-16
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
636.3
Луна
Марс
Медицина
Похожие новости
03.11.2021
Москва — Дубай — Марс: каковы перспективы у космического соглашения между Россией и ОАЭ?
28.02.2020
ИМБП РАН: до полетов человека на Марс – не меньше десяти лет
24.09.2018
МКС для туризма — это ни о чем! Космонавт Котов — о будущем российского космоса
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
04.07.2012
«Тем, кому хочется романтики, в космосе не место»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 00:49
  • 3
Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии
  • 10.11 00:39
  • 2
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет
  • 09.11 23:05
  • 48
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 09.11 22:05
  • 171
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 19:43
  • 1
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 09.11 19:11
  • 66
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 09.11 17:50
  • 15
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.11 17:45
  • 1
За горизонт событий: создать новый противоракетный экран РФ планируется к 2030-му
  • 09.11 16:52
  • 1
В США теперь пытаются раскачать ситуацию в Приднестровье
  • 09.11 16:46
  • 1
Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России
  • 09.11 16:16
  • 4
Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью вертолетов Ми-35П
  • 09.11 16:06
  • 1071
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 16:04
  • 7
Для строящегося корабля "Митрофан Москаленко" готовят инфраструктуру в Севастополе
  • 09.11 16:02
  • 1
"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов
  • 09.11 15:47
  • 6
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия