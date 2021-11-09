Депутат Госдумы Шеремет: пересмотр конвенции Монтре по Черному морю в угоду США недопустим

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Конвенция Монтрё по Черному морю не подлежит пересмотру, усиление военного присутствия США и НАТО в Черноморском регионе недопустимо, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее офицер ВМС США Брайан Харрингтон заявил, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтрё поможет лишить Россию доминирования в Черном море. Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости кораблей США и НАТО в Черном море. Согласно конвенции Монтре, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому специалист призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило.

"Конвенция Монтрё не подлежит пересмотру, тем более в угоду США. Кораблям США и НАТО нечего делать и хозяйничать в Черноморском регионе. И Россия этого, уверен, не допустит. Американцы должны знать, что на каждый недружелюбный и агрессивный шаг, сделанный в адрес России, они получат адекватный ответ. У нас есть все силы и возможности для этого", - сказал Шеремет.

По его мнению, сегодня стоит ставить вопрос по запрету захода в Черное море военных кораблей тех стран, которые не относятся к Черноморскому региону.

"Черное море должно стать регионом стабильности и безопасности", - подчеркнул депутат.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.