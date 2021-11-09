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Интерфакс-АВН

Кассация согласилась со взысканием с "Системпрома" в пользу Минобороны РФ 462 млн руб. из требуемых 762 млн руб

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Концерн "Системпром"
ОАО Концерн "Системпром".
Источник изображения: www.systemprom.ru

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с "Системпрома" в пользу Минобороны РФ 461,8 млн рублей долга из требуемых 761,8 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобы сторон.

В материалах дела говорится, что Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июля подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 15 апреля решил взыскать с "Системпрома" в пользу Минобороны РФ 461,8 млн рублей долга.

Суд первой инстанции также расторг госконтракт, заключенный сторонами 16 мая 2011 года.

Иск был заявлен о расторжении контракта, а также взыскании неотработанного аванса в размере 461,8 млн рублей и 300 млн рублей процентов.

Контракт заключен на выполнение опытно-конструкторской работы "Сцепка-Бройлер" для нужд ведомства в 2011 году.

Минобороны указало, что перечислило "Системпрому" почти 2 млрд рублей. Исполнитель выполнил работы на сумму 1,5 млрд рублей.

Ведомство считает, что у исполнителя имеется задолженность перед ним в виде неотработанного аванса в размере 461,8 млн рублей. Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по расчету истца составляет почти 300 млн рублей.

Суд, изучив материалы дела, удовлетворил иск частично, взыскав лишь неотработанный аванс.

"Системпром" занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Арбитражный суд Москвы 22 апреля признал обоснованным заявление АО "Концерн "Системпром" о собственном банкротстве. Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Дмитрия Филатова.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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