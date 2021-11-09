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Интерфакс-АВН

Директор ЦРУ Бернс в ходе визита в Москву подтвердил необходимость выполнения Минских договоренностей - Лавров

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Директор ЦРУ США Роберт Бернс в ходе визита в Москву подтвердил необходимость соблюдения Минских договоренностей, включая предоставление особого статуса Донбассу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями, на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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