Директор ЦРУ Бернс в ходе визита в Москву подтвердил необходимость выполнения Минских договоренностей - Лавров

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Директор ЦРУ США Роберт Бернс в ходе визита в Москву подтвердил необходимость соблюдения Минских договоренностей, включая предоставление особого статуса Донбассу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями, на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.