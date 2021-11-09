"Вертолеты России" до 2025 года произведут более 1100 машин - глава холдинга

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Вертолеты России" до 2025 года произведет более 1100 вертолетов, сообщил глава компании Андрей Богинский.

"На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%", - сказал Богинский в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, за предыдущие пять лет предприятия холдинга произвели и поставили 865 вертолетов с газотурбинными двигателями как на внутренний рынок, так и за рубеж.

"Мы сегодня занимаем, на мой взгляд, достойное второе место (в мире, - "ИФ") по продажам и по производству вертолетной техники", - заявил Богинский.