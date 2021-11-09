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Интерфакс-АВН

"Вертолеты России" до 2025 года произведут более 1100 машин - глава холдинга

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Андрей Богинский
Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Вертолеты России" до 2025 года произведет более 1100 вертолетов, сообщил глава компании Андрей Богинский.

"На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%", - сказал Богинский в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, за предыдущие пять лет предприятия холдинга произвели и поставили 865 вертолетов с газотурбинными двигателями как на внутренний рынок, так и за рубеж.

"Мы сегодня занимаем, на мой взгляд, достойное второе место (в мире, - "ИФ") по продажам и по производству вертолетной техники", - заявил Богинский.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Персоны
Путин Владимир
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