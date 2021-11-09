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ЦАМТО

Египет получит два списанных из состава ВМС Великобритании вспомогательных судна класса "Форт"

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Fort Rosalie
Судно пополнения запасов кораблей в море Fort Rosalie.
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 8 ноября. Минобороны Великобритании заключило с Египтом соглашение о продаже двух списанных вспомогательных судов пополнения запасов кораблей в море класса "Форт", "Форт Розали" (Fort Rosalie) и "Форт Остин" (Fort Austin).

Как говорится в пресс-релизе Управления по продаже продукции оборонного назначения (Defence Equipment Sales Authority – DESA) Минобороны Великобритании от 29 октября, бывшие суда британских ВМС, срок эксплуатации которых превышает 40 лет, будут отремонтированы и переоборудованы перед поставкой Каиру.

"Форт Розали" (A385) и "Форт Остин" (A386) официально были выведены из эксплуатации в начале этого года и выставлены на продажу. Они будут заменены кораблями обеспечения класса FSS (Fleet Support Ships), которые войдут в состав британской авианосной ударной группы.

Египет уже начал переговоры с базирующейся в Биркенхеде судостроительной и судоремонтной группой Cammell Laird по вопросу восстановления и переоборудования двух кораблей. Оба они стоят на приколе в доках Бидстона (округ Биркенхед).

Построенные компанией Scott Lithgow и принятые в состав ВМС Великобритании в 1978 и 1979 гг., соответственно, "Форт Розали" и "Форт Остин" – это вспомогательные корабли, предназначенные для доставки боеприпасов, сухих припасов и продовольствия для морских оперативных групп. Водоизмещение кораблей – 23400 т. В четырех трюмах объемом 12800 куб.м. можно разместить до 3500 т груза. Суда оборудованы тремя 10-тонными и тремя 5-тонными кранами, двумя вертолетными площадками.

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Страны
Великобритания
Египет
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