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Минобороны Греции может получить из состава ВМС Нидерландов 2 фрегата M-класса и 6 тральщиков класса "Алкмаар"

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Введенный в состав болгарского флота тральщик-искатель мин "Струма" - бывший голландский М 859 Hellevoetsluis типа Tripartite (тип Alkmaar). Варна, 14.10.2020
Введенный в состав болгарского флота тральщик-искатель мин "Струма" - бывший голландский М 859 Hellevoetsluis типа Tripartite (тип Alkmaar). Варна, 14.10.2020.
Источник изображения: Иван Савов / www.facebook.com

ЦАМТО, 8 ноября. Минобороны Греции подписало письмо о намерениях (LOI) с Нидерландами о возможной передаче двух фрегатов M-класса (Karel Doorman) и шести минных тральщиков класса "Алкмаар" (Alkmaar) из наличия ВМС Нидерландов.

Об этом сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный 29 октября Генеральным управлением по оборонным инвестициям и вооружениям (GDDIA) Министерства национальной обороны Греции.

Письмо было подписано в кулуарах завершившейся 27 октября Конференции национальных директоров по вооружениям стран НАТО (CNAD). Подписи под документом поставили генеральный директор GDDIA вице-адмирал (в отставке) Аристейдис Алексопулос и его голландский коллега, директор Организации по закупке продукции оборонного назначения Нидерландов (DMO) вице-адмирал Арье Ян де Ваард.

В настоящее время Военно-морские силы Греции уже использует голландские фрегаты класса Elli, которые были переданы греческому флоту в 1990-х и начале 2000-х гг. В 2004-2009 гг. шесть из них были модернизированы.

Недавно греческий флот начал процедуру закупки четырех новых многоцелевых фрегатов, а также модернизации четырех имеющихся фрегатов класса MEKO. Кроме того, рассматривается вопрос о покупке двух бывших в эксплуатации фрегатов.

Напомним, что в сентябре министр обороны Греции Николаос Панайотопулос, генеральный директор Naval Group Пьер Эрик Поммелле и генеральный директор MBDA Эрик Беранже подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проведение переговоров по строительству для ВМС Греции трех фрегатов УРО FDI HN с опционом на поставку еще одного корабля.

Справочно:

Фрегаты класса Karel Doorman это серия из восьми многоцелевых судов, построенных для ВМС Нидерландов. Их основное вооружение состоит из двух счетверенных противокорабельных пусковых установок RGM-84 "Гарпун" с дальностью стрельбы до 120 км и 76-мм АУ OTO Melara. ПВО фрегата М-класса обеспечивается ракетами средней дальности AIM-7 "Спэрроу" с дальностью полета до 14 км и 30-мм ЗАК "Голкипер" с дальностью стрельбы от 200 до 3000 м. Для обеспечения противолодочной борьбы на каждом фрегате установлены две спаренные торпедные установки с торпедами Mk-46. На каждом фрегате базируется вертолет ПЛО "Линкс", который вооружен двумя торпедами Mk-46.

Минные тральщики класса Alkmaar представляют собой серию кораблей, разработанных на основе соглашения между военно-морскими силами Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего для трех флотов было построено 35 тральщиков. Изначально они были оснащены гидролокатором DUBM 21B, который может обнаруживать и классифицировать мины на расстоянии до 80 м. Начиная с 2003 года, голландские МТК были модернизированы с применением новой электроники, в том числе установки системы управления боевыми действиями (СУБД) Atlas Elektronik INCMS, гидролокатора Thales 2022 Mk III, системы идентификации и обезвреживания мин Atlas Seafox и ROV Double Eagle Mk III Mod 1.

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