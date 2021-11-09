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Холдинг "Вертолеты России" ГК Ростех ввел в эксплуатацию один из крупнейших на Дальнем Востоке логистических центров

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Холдинг "Вертолеты России"
Холдинг "Вертолеты России".
Источник изображения: "БИЗНЕС Online"

ЦАМТО, 8 ноября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию в Улан-Удэ один из крупнейших в Дальневосточном федеральном округе логистических центров площадью более 33 тыс. кв. м.

На территории комплекса объединены склады различных цехов Улан-Удэнского авиационного завода, лаборатории входного контроля и цех экспедиции. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,5 млрд. руб.

Ввод в эксплуатацию нового комплекса повысит оборачиваемость складских запасов, например лакокрасочных материалов, комплектующих для сборки и обслуживания вертолетов, заготовок для изготовления деталей. Также благодаря автоматизации процессов снизятся объемы тяжелого ручного труда. Для оперативного получения информации со склада все его функции автоматизируют, будет внедрена система штрихкодирования для всех товаров и операций.

"Новый логистический центр в Улан-Удэ, ставший одним из крупнейших на Дальнем Востоке, объединил под одной крышей сразу несколько разрозненных складских комплексов. Это позволило не только оптимизировать потоки материалов, деталей для ремонта и обслуживания техники, комплектующих для сборки машин, но и обеспечить полный контроль за загрузкой складов. Благодаря автоматизированной системе управления, внедрение которой сейчас идет на Улан-Удэнском авиазаводе, появится возможность полностью отслеживать передвижение грузов – от момента возникновения потребности до момента использования в производстве", – сообщили в Ростехе.

Часть логистического комплекса займет склад материалов и оборудования площадью 5 тыс. кв. м, в котором будут созданы 6,5 тыс. мест для хранения. Под склад черного металла отведены 3050 кв. м, он оборудован консольной системой хранения, способной вместить до 900 тонн металла. Также оборудованы склады лакокрасочных материалов и покупных комплектующих изделий.

Персонал логистического комплекса работает на 14 электропогрузчиках различного типа, внутри смонтированы пять кран-балок для выполнения всех видов погрузочно-разгрузочных работ.

Центр логистики оборудован автоматическими системами водяного пожаротушения, позволяющими в случае необходимости контролировать и ликвидировать возгорание до того, как пламя успеет причинить существенный ущерб. Во всех помещениях имеется звуковое оповещение и система автоматического дымоудаления.

Для обеспечения безопасности в комплексе установлена система контроля и управления доступом, позволяющая разделять доступ в зоны ответственности и склады логистического комплекса в целом.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Ростех
У-УАЗ
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