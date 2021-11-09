На совещаниях Путина в Сочи обсуждались сроки поставок систем ПВО С-500 - Шойгу

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Долгосрочные контракты на поставку в Вооруженные силы РФ систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и начало поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) нового поколения С-500 рассматривались в Сочи на совещаниях, которые провел президент России Владимир Путин, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

"В этой серии совещаний речь шла об оснащении Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. Применительно к тематике ВКС, по словам главы военного ведомства, на совещании были рассмотрены долгосрочные контракты (на) С-400 и сроки начала поставки ЗРС С-500", - цитирует интервью официальная газета Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Помимо этого, речь шла о долгосрочных контрактах на поставку высокоточных ракетных комплексов "Калибр" для подводного и надводного флота. Уже подписан долгосрочный контракт по "Циркону", это гиперзвуковое оружие", - сказал Шойгу. Он заявил, что на совещаниях в Сочи обсуждалась морская авиация и оснащение ВМФ России современной техникой.

Путин провел серию совещаний с военными на минувшей неделе.

С-400 "Триумф" - система ПВО дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ и поставляется на экспорт.

23 августа вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу, что система ПВО нового поколения С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 "Прометей" российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет, которыми оснащают современные российские надводные корабли и подводные лодки.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета. Российские военные заявляли об успешных испытаниях "Циркона" с подводной лодки и фрегата Северного флота.

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку новых гиперзвуковых морских ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звук).