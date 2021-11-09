Войти
Интерфакс-АВН

Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия

349
0
0
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ереван. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении вечером в воскресенье заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе действия, дискредитирующие российских миротворцев.

"Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе действия, дискредитирующие деятельность российских миротворцев", - заявил Пашинян.

Также премьер Армении заявил, что считает странными заявления Азербайджана о том, что Армения не реагирует на предложения о мире.

"Во-первых, предложение о мире - не монополия Азербайджана. Мы сами выступали с таким предложением. Заявления Азербайджана странны. Армения говорила, что готова к миру, и подчеркивали, что цель переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ - достижение мира. Мы готовы к этим обсуждениям, они должны вестись в формате МГ ОБСЕ с обсуждением урегулирования карабахского конфликта", - заявил Пашинян.

Он также заявил, что возможный процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы не связан с процессом урегулирования карабахского конфликта и открытием региональных транспортных коммуникаций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
12.10.2020
В НКР призвали создать центр для выявления террористов в регионе
30.09.2020
Президент Азербайджана заявил о невозможности переговоров с Арменией
29.09.2020
Азербайджан показал видео удара по артиллерии ВС Армении
23.07.2020
Пашинян заверил генсека ООН в стремлении Армении мирно разрешить конфликт с Азербайджаном
10.03.2016
Армения продолжит тесное военно-техническое сотрудничество с Россией
11.06.2013
Вашингтон призывает Кремль не мешать ("Зеркало.az", Азербайджан)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией