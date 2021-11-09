Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия

Ереван. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении вечером в воскресенье заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе действия, дискредитирующие российских миротворцев.

"Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе действия, дискредитирующие деятельность российских миротворцев", - заявил Пашинян.

Также премьер Армении заявил, что считает странными заявления Азербайджана о том, что Армения не реагирует на предложения о мире.

"Во-первых, предложение о мире - не монополия Азербайджана. Мы сами выступали с таким предложением. Заявления Азербайджана странны. Армения говорила, что готова к миру, и подчеркивали, что цель переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ - достижение мира. Мы готовы к этим обсуждениям, они должны вестись в формате МГ ОБСЕ с обсуждением урегулирования карабахского конфликта", - заявил Пашинян.

Он также заявил, что возможный процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы не связан с процессом урегулирования карабахского конфликта и открытием региональных транспортных коммуникаций.