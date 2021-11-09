За горизонт событий: создать новый противоракетный экран РФ планируется к 2030-му

Система предупреждения о нападении будет обновлена полностью

В состав принципиально нового противоракетного экрана страны, работа над которым идет в России, войдут не только радары, сообщающие о начале атаки. В него также включат РЛС, которые «видят» воздушную обстановку на несколько тысяч километров, — так называемые загоризонтные станции. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, планируется, что полностью обновленная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет развернута к 2030 году. Сейчас она покрывает всю территорию России, но к 2030-му возможности СПРН должны радикально возрасти. Она поможет парировать удары, нанесенные с помощью систем вооружения, которые сегодня только создаются.

От земли до космоса

Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, в настоящее время прорабатывается план работ по модернизации системы предупреждения о ракетном нападении — согласовываются как сроки, так и комплексы, которые войдут в СПРН. По словам собеседников издания, ожидается, что работы будут выполнены до 2030 года. Речь как о развертывании принципиально новых радиолокационных станций в двух субъектах Российской Федерации, так и о глубокой модернизации нескольких уже существующих и стоящих на боевом дежурстве радиолокационных комплексов.

Ранее Минобороны сообщало, что в прошлом году дежурными средствами российской СПРН были зафиксированы более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения. Всего же за полвека существования этой системы вовремя идентифицированы несколько тысяч таких событий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Разработать подобные системы стремятся все сверхдержавы и страны, которые обладают ядерным оружием, — она важна не только в военно-стратегическом отношении, но и влияет на репутационные показатели, отметила завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

— СПРН нужна, чтобы в случае ракетной атаки принять верные политические и управленческие решения, — добавила эксперт. — Она сигнализирует о начале атаки, заранее о ней предупреждая. Это дает время в критический момент правильно взвесить все риски, оценить издержки и перспективы того или иного шага.

Система создана для предупреждения об ударе по России прежде всего баллистическими, а также крылатыми ракетами большой дальности, включая и гиперзвуковые. В перспективе она сможет сообщать и об угрозах, исходящих от космических аппаратов, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

— Система включает в себя два сегмента — космический и наземный, — объяснил он «Известиям». — Первый из них — это спутники, которые обнаруживают старты ракет. Второй — это мощные РЛС. Уже сейчас наземные РЛС перекрывают все так называемые ракетоопасные направления, что позволит нашему руководству заранее узнать о любой серьезной угрозе и вовремя принять ответные шаги. Также в СПРН входят командные пункты, которые работают в круглосуточном и непрерывном боевом режиме. Здесь проводят анализ информации, который потом передают руководству страны.

На своей территории

Основа наземного сегмента СПРН — станции «Воронеж». Сейчас на боевом дежурстве стоят семь таких РЛС — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. На вооружении армии находятся три варианта станций: «Воронеж-М» (работает в метровом диапазоне волн), «Воронеж-ДМ» (дециметровом) и «Воронеж-СМ» (сантиметровом). Еще три должны построить в Мурманской области, Республике Коми и Севастополе — здесь на мысе Херсонес разместят РЛС «Яхрома», новую версию «Воронежа».

Дальность обнаружения целей у таких станций — до 6 тыс. км. Известно, что метровые РЛС «Воронеж» гарантируют высокую дальность обнаружения объектов, а остальные позволяют более точно установить параметры цели.

Радиолокационная станция класса «Воронеж-М» Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Все компоненты РЛС «Воронеж» изготавливаются и испытываются на заводе — по этой причине их еще называют станциями высокой заводской готовности. Технология позволяет собирать на новом месте полученную с завода РЛС в течение 12–18 месяцев.

Дополняет «Воронежи» загоризонтная РЛС типа «Контейнер». Она заступила на боевое дежурство в конце 2019 года в Мордовии. Всего планируется строительство четырех таких РЛС: первую разместили на западе страны, вторую установят на востоке. Также ожидается создание станций для усиления контроля воздушного пространства на северо-западном и южном стратегических направлениях.

Станция «Контейнер» видит цели за линией горизонта, несмотря на искривление земной поверхности. Ее зондирующие импульсы способны, отразившись от ионосферы (верхний слой земной атмосферы. — Ред.), уйти за горизонт, найти там цель и вернуться назад.

Первая РЛС «Контейнер» состоит из двух основных компонентов. Это приемное и передающее антенные поля, размещенные на расстоянии друг от друга. Передающая часть станции находится в Нижегородской области недалеко от Городца, приемная — в Мордовии рядом с поселком Ковылкино. Оба поля — это площадки с мачтами, на которых закреплены передающие или принимающие элементы.

— Загоризонтные РЛС позволяют эффективно обнаруживать на больших расстояниях групповые формирования авиации противника и массовые пуски крылатых ракет как наземного, так и морского базирования, — напомнил военный эксперт Виктор Мураховский.

Входят в СПРН и станции предыдущих поколений, в частности модернизированная станция «Днепр» в Мурманской области и Казахстане, «Дарьял» в Коми и «Волга» в Белоруссии.

Справка «Известий» Советская система предупреждения прекратила свое существование практически сразу после распада СССР. Значительная часть ее радиотехнических объектов осталась на территории новых независимых государств. С некоторыми из них не удалось договориться об использовании военных объектов российской армией, и дорогостоящие станции были закрыты или уничтожены.

Богдан Степовой