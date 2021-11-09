Пашинян заявил о важной роли России и миротворцев в достижении перемирия в Нагорном Карабахе

Режим прекращения огня сохраняется не полностью, из Азербайджана возвращены не все армянские военнопленные

Ереван. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценивает роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе.

"Первый пункт трехстороннего заявления (подписанное главами Армении, России и Азербайджана по Карабаху заявление от 9 ноября 2020 года - ИФ) касается прекращения огня и всех боевых действий. Можем зафиксировать, что война была прекращена после подписания этого заявления. Высоко оцениваю в этом смысле роль России и усилия президента России", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении вечером в воскресенье.

По его словам, один из важных пунктов заявления полностью осуществлен - в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, размещены российские миротворцы.

"Мы высоко оцениваем их деятельность. Они играют ключевую роль в обеспечении безопасности, и это надо зафиксировать", - отметил Пашинян.

Вместе с тем он заявил, что режим прекращения огня не сохраняется полностью, а также не возвращены из Азербайджана армянские военнопленные.