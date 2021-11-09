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Интерфакс-АВН

Разведывательный корабль ВМФ России следит за британской авианосной группой вблизи Омана - СМИ

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Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell /

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский разведывательный корабль следит за действиями британской авианосной ударной группы во главе с авианосцем Queen Elizabeth, которая находится вблизи берегов Омана в Аравийском море, сообщается на специализированном военно-морском сайте Hisutton.

Указывается, что, согласно снимкам европейского спутника Sentinel-2 L2A, военный корабль, которым предположительно является средний разведывательный корабль ВМФ России "Кильдин", 1 ноября был зафиксирован в море после выхода из порта столицы Омана Маската. На сайте также опубликована фотография нахождения пришвартованного в порту Маската корабля рядом с нидерландским фрегатом Evertsen, который входит в состав британской авианосной группы. После захода нидерландского фрегата в Маскат 1 ноября российский корабль в тот же день покинул порт.

Как сообщали в соцсетях турецкие наблюдатели, 8 октября средний разведывательный корабль ВМФ России "Кильдин", пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря.

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Страны
Великобритания
Нидерланды
Оман
Россия
Турция
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
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