Министр обороны РФ Шойгу объяснил, зачем иностранные корабли постоянно заходят в Черное море

МОСКВА, 7 ноября/ Радио Sputnik. Иностранные корабли регулярно заходят в Черное море, чтобы проверить готовность России защитить юг страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1".
В настоящее время в Черном море находятся два американских корабля: командный корабль Mount Whitney и эсминец Porter с управляемым ракетным оружием.
Представители Шестого флота США отметили, что корабли направились в эту акваторию для проведения в регионе учебных маневров с союзниками по НАТО.
Генерал армии отметил, что российские военные постоянно отслеживают все действия кораблей нерегиональной державы с высокоточным оружием на борту.
Также, по словам Шойгу, Россия понимает, что "в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном".
Министр обороны РФ добавил, что после завершения тренировки недалеко от российской границы корабли продолжат учения у побережья Грузии и Украины.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в Госдуме посоветовали эсминцам США "не размахивать факелами у пороховых бочек".