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РИА Новости

Министр обороны РФ Шойгу объяснил, зачем иностранные корабли постоянно заходят в Черное море

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Американский военный корабль "Маунт Уитни" во время учений Trident Juncture-2018 в Норвегии
Американский военный корабль "Маунт Уитни" во время учений Trident Juncture-2018 в Норвегии.
Источник изображения: © AFP 2021 / Jonathan Nackstrand

МОСКВА, 7 ноября/ Радио Sputnik. Иностранные корабли регулярно заходят в Черное море, чтобы проверить готовность России защитить юг страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1".

В настоящее время в Черном море находятся два американских корабля: командный корабль Mount Whitney и эсминец Porter с управляемым ракетным оружием.

Представители Шестого флота США отметили, что корабли направились в эту акваторию для проведения в регионе учебных маневров с союзниками по НАТО.

Генерал армии отметил, что российские военные постоянно отслеживают все действия кораблей нерегиональной державы с высокоточным оружием на борту.

Также, по словам Шойгу, Россия понимает, что "в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном".

"И, конечно, мы не должны допускать таких вещей. А если говорить еще точнее, то, конечно, это такая почти постоянная попытка проверить нас, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система (защиты, – ред.) по черноморскому побережью и вообще по югу нашей страны", – рассказал журналистам глава оборонного ведомства.

Министр обороны РФ добавил, что после завершения тренировки недалеко от российской границы корабли продолжат учения у побережья Грузии и Украины.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Госдуме посоветовали эсминцам США "не размахивать факелами у пороховых бочек".

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