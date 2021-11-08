Фрегат "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море по защите кораблей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Фрегат (сторожевой корабль) "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара группы самолетов условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Учения прошли на фоне захода в акваторию Черного моря вооруженного крылатыми ракетами эсминца США "Портер" и штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за их действиями.

"В ходе тренировки расчет ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, в центр управления ЧФ поступили данные о взлете группы самолетов условного противника в направлении Крыма. Цели были условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс.

"Адмирал Эссен" — второй фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Сторожевой корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14. Пусковые установки способны использовать ракеты Калибр, Оникс и Циркон, когда последние будут приняты на вооружение.