Шойгу заявил о слежении за кораблями США в Черном море для недопущения провокаций

Петропавловск-Камчатский. 7 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные отслеживают в Черном море действия боевых кораблей США, чтобы не допустить провокаций, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - сказал министр в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

"Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его, и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал Шойгу про корабли США в Черном море.

"Не буду скрывать, они в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах. Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", - заявил Шойгу про корабли ВМС США в Черном море.

4 ноября в Черное море зашел американский корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") - флагман 6-го оперативного флота США. 30 октября в Чёрное море вошел эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк").

Национальный центр управления обороной РФ заявлял, что российские военные отслеживают действия этих кораблей.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

В июне российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

15 октября Минобороны РФ заявило, что корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку эсминца ВМС США Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ, адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал ранее "Интерфаксу", что Черноморский флот может следить за кораблями НАТО несколькими способами. "В море - непосредственное слежение кораблями, с берега - с помощью радиоэлектронной разведки, радиолокационными станциями береговых ракетных комплексов, с воздуха - авиацией", - сказал Кравченко.

Этим летом бывший командующий Черноморским флотом РФ, адмирал в отставке Владимир Комоедов сказал, что корабли стран НАТО стали чаще заходить в Черное море. "С нашей стороны этим кораблям точно рады не будут. Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия. Они соблюдают конвенцию Монтрё, но никогда такой активности кораблей нечерноморских стран не было, даже в советское время", - сказал Комоедов.

В НАТО заявляли о намерении усилить присутствие в регионе Черного моря.

Россия в последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря. В частности, в Крыму создан армейский корпус. Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Официально сообщалось, что российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей"), а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

Как сообщали российские военные, в планах - построить под Севастополем новую радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении.