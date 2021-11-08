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Интерфакс-АВН

Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru

Петропавловск-Камчатский. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Много генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов", - сказал Борисов в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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