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Интерфакс-АВН

Все российские командиры прошли через Сирию - Шойгу

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Флаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Петропавловск-Камчатский. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Весь командный состав Вооруженных сил России имеет сирийский боевой опыт, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Очень-очень высокий боевой дух. Это в том числе связано и с тем, что у нас фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов - у нас все прошли через сирийскую операцию, поэтому все имеют, конечно, боевой опыт", - сказал Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

"Более девяноста процентов летчиков у нас имеют боевой опыт и, там, у кого-то сто, а есть такие, у кого и четыреста боевых вылетов - это, конечно, уже совсем другая армия", - заявил он.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У России в Сирии авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие.

О совещаниях по военной тематике, которые провел на этой неделе президент РФ Владимир Путин в Сочи, Шойгу сказал: "Мы из такого, знаете, подтягивания, вытягивания и тушения возникающих очагов, недоделок и недоработок, которые были, перешли уже - и это не первое совещание, когда мы ведем нормальную, плановую, стабильную работу. По-советски скажу, плановое хозяйство".

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