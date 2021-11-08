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Интерфакс-АВН

У российской армии есть весь арсенал беспилотников - Борисов

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БПЛА "Орион"
БПЛА "Орион".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Кронштадт"

Петропавловск-Камчатский. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - У Вооруженных сил России есть все типы беспилотников, этот вид оружия будет развиваться, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет, мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств", - сказал Борисов в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

"Работа в этом направлении ведется очень интенсивно, потому что это очень устойчивый тренд, это будущее развития Вооруженных сил", - заявил Борисов.

По официальным данным, на вооружении российской армии есть небольшие дроны-разведчики, например, "Тахион", "Элерон-3", "Леер", "Орлан-10" и др.

Отдельные образцы ударных беспилотников проходят опытную эксплуатацию в войсках, но серийное производство пока не развернуто. В частности, это "Орион" (ОКР "Иноходец") разработки компании "Кронштадт", БЛА "Корсар", разработанный рыбинским КБ "Луч" и малоразмерные "дроны-камикадзе" КУБ-БЛА и "Ланцет" разработки "Калашникова".

В августе стало известно, что импортозамещенный беспилотник "Форпост-Р", ранее производившийся по израильской лицензии, получил ударные функции - "вооруженный" двумя ракетами экспонат был показан на форуме "Армия-2021".

Также на форуме "Армия" Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска ударных беспилотников "Форпост" и "Сириус" (модификация "Ориона" с увеличенной массой и полезной нагрузкой).

Среди российских тяжелых ударных беспилотников в наиболее продвинутой стадии находятся работы по 20-тонному беспилотнику "Охотник" разработки компании "Сухой" и БЛА "Альтиус" массой 6 тонн (Уральский завод гражданской авиации, УЗГА).

Гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков сообщил в интервью "Интерфаксу" в августе, что экспорт разведывательно-ударных беспилотников "Орион" может начаться в 2022 году.

По его словам, иностранных заказчиков больше интересует модификация "Ориона", совмещающая ударные и разведывательные функции. "Переговоры мы совместно с "Рособоронэкспортом" ведем с представителями стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Конкретные страны называть не буду. Сбором заявок занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству", - сказал тогда Богатиков.

В том интервью Богатиков заявил, что турецкий ударный беспилотник Bayraktar не прошел бы государственные испытания в России.

"Сейчас все сравнивают наш "Орион" с турецким "Байрактаром". Но если бы "Байрактар" создавали в России, он бы не прошел госиспытания по нашим требованиям. В нашем "Орионе" мы уверены - он превосходит турецкого коллегу по многим параметрам", - сказал Богатиков.

Россия получила около 15 заявок на поставку за рубеж ударных дронов "Орион", сообщил 21 июля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. По данным компании "Кронштадт", на МАКС-2021 состоялись переговоры об экспортных поставках "Ориона" с делегациями из 13 стран.

Сообщалось, что в России разработана линейка сухопутных боевых роботов. В их числе "Нерехта" и "Уран-9".

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