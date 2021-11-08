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Известия.ru

Шойгу назвал заход кораблей ВМС США в Черное море проверкой России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Заход в Черное море кораблей Военно-морских сил США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России. Об этом в воскресенье, 7 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Ну вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», — указал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как убежден глава Минобороны, не только США пытаются подобным образом «проверить» Россию.

«Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны», — отметил министр.

Ранее в этот день депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал нахождение кораблей ВМС США в акватории Черного моря. Он заявил, что Вашингтон целенаправленно создает точки напряжения, чтобы решать свои «корыстные геополитические цели». Политик указал на то, что Россия будет должным образом реагировать на подобные провокации, если они будут угрожать судоплаванию, судоходству, безопасности жителей страны.

Также в воскресенье Шестой флот Военно-морских сил США обнародовал фотографии своих кораблей в Черном море. На кадрах изображены флагман Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат TCG Yavuz (F 240).

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который 1 ноября уже находился в Черном море.


30 октября штабы Шестого флота ВМС США и Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

В тот же день военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. Специалист отметил, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».

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